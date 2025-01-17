يديعوت: تل أبيب تعتزم إطلاق 1977 أسيرا فلسطينيا مقابل 33 إسرائيليا بغزة

القدس: تعتزم إسرائيل إطلاق سراح 1977 أسيرا فلسطينيا، بينهم 290 محكوما بالسجن المؤبد و1687 بأحكام متفاوتة، ضمن المرحلة الأولى من اتفاق تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في غزة، الذي يدخل حيز التنفيذ الأحد القادم، وفق إعلام عبري.

وبحسب موقع “واي نت” الإخباري الإسرائيلي، ستفرج تل أبيب عن الأسرى الفلسطينيين مقابل 33 أسيرا إسرائيليا محتجزين بقطاع غزة.

ويتضمن الاتفاق إطلاق سراح 1000 أسير فلسطيني اعتُقلوا بعد 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023، و47 أسيرا أعيد اعتقالهم رغم إطلاق سراحهم في صفقة التبادل لعام 2011.

وستتم عملية التبادل على 7 دفعات خلال المرحلة الأولى التي تمتد 42 يوما، وفق نص الاتفاق.

وذكرت صحيفة “هآرتس” العبرية، الجمعة، أن اليوم الأول من الاتفاق يشمل إطلاق سراح 3 أسرى إسرائيليين، ثم 4 في اليوم السابع، و3 في كل من الأيام الـ14 و21 و28 و35، وأخيرا 14 أسيرا في الأسبوع الأخير من المرحلة الأولى.

وبحسب بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، من المتوقع أن تبدأ عملية التبادل الأحد، بعد مصادقة مجلس الوزراء الأمني والحكومة على الاتفاق.

ومن المرتقب أن تنشر وزارة العدل الإسرائيلية ولاحقا مصلحة السجون قائمة بأسماء الأسرى الذين ستشملهم المرحلة الأولى من الاتفاق.

ووفق هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية، تحتجز إسرائيل حاليا 10400 فلسطيني، بينهم 600 محكوم بالسجن المؤبد.

(الأناضول)