يساريون إسرائيليون يطالبون بريطانيا بوقف تسليح تل أبيب- (صور)

القدس: طالب عشرات اليساريين الإسرائيليين، الجمعة، الحكومة البريطانية بوقف تسليح تل أبيب التي تشن حربا مدمرة على قطاع غزة لأكثر من 10 أشهر.

ونظم عشرات اليساريين الإسرائيليين وقفة احتجاجية أمام القنصلية البريطانية العامة في القدس الشرقية، طالبوا فيها الحكومة البريطانية بوقف تزويد إسرائيل بالأسلحة.

كما حمل المحتجون لافتات كتب عليها “أوقفوا تسليح الإبادة الجماعية” و”أوقفوا الحرب”، إضافة إلى لافتات كتب عليها “40000”، في إشارة إلى عدد الشهداء من الفلسطينيين في قطاع غزة جراء الحرب الإسرائيلية المستمرة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وحمل المتظاهرون أيضا صورا لأطفال فلسطينيين استشهدوا في غزة بالهجمات الإسرائيلية، كما كتب على إحدى اللافتات “لا مزيد من الدماء على الأيدي البريطانية”.

وعلى إحدى اللافتات كتبت عبارة “لامي.. لا مزيد من التسليح”، في إشارة إلى وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي.



وأواخر يوليو/ تموز الماضي، قالت صحيفة “التايمز” إن بريطانيا أجلت قرار حظر مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل لأسابيع، بعد صدور أوامر للمسؤولين بمراجعة الأدلة على “جرائم حرب محتملة” ارتكبتها إسرائيل في غزة.

ويواجه وزير الخارجية البريطاني ضغوطا من نواب حزب العمال لإعلان “حظر شامل” على تصدير الأسلحة لإسرائيل، في حين يفضل الوزراء “تعليق تراخيص تصدير أسلحة محددة مرتبطة بالجرائم المشتبه” بها في غزة.

وبلغت قيمة مبيعات الأسلحة البريطانية لإسرائيل 18.2 مليون جنيه إسترليني (نحو 23 مليون دولار) خلال العام 2023.

وجاءت الوقفة تلبية لدعوة مجموعة “القدس حرة” اليسارية الإسرائيلية الرافضة للحرب، والتي نشرت على منصة “إكس” مقطع فيديو لأفراد من الشرطة الإسرائيلية وهم يفرقون بالقوة المشاركين ويصادرون ويمزقون اللافتات.

وربط عدد من المشاركين بالوقفة أنفسهم بسلاسل حديدية، قبل أن تقوم الشرطة الإسرائيلية بتكسير السلاسل.

وقالت “القدس حرة” في منشور على منصة “إكس”: “قمنا بإغلاق القنصلية البريطانية في القدس لساعتين هذا الصباح”.

وأضافت: “بينما يقوم وزير الخارجية البريطاني لامي بزيارة الى إسرائيل، قام ناشطون بربط أنفسهم على مدخل القنصلية البريطانية في القدس، مطالبين بوقف مبيعات الأسلحة لإسرائيل”.

وخاطبت المجموعة الحكومة البريطانية قائلة: “توقفوا عن بيع الموت، قفوا مع العديد من الذين يتوقون لإنهاء الحرب”.

وجددت الدعوة إلى اتفاق تبادل أسرى ووقف إطلاق نار في غزة، مشيرة إلى تنظيم احتجاجات، اليوم الجمعة، في مدينتي لندن ومانشستر.

وقالت “القدس حرة”: “نحتاج إلى ضغوط حقيقية لإنهاء هذا الرعب.. توقفوا حالا عن بيع الأسلحة لإسرائيل”.

وخلال الأشهر الماضية، نظمت المجموعة اليسارية الإسرائيلية ذاتها العديد من الاحتجاجات في القدس وتل أبيب للمطالبة بوقف الحرب ووقف تزويد إسرائيل بالسلاح.

وبدعم أمريكي تشن قوات الاحتلال الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة خلفت أكثر من 132 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.

وفي استهانة بالمجتمع الدولي، تواصل إسرائيل الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.

(وكالات)