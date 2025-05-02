يساري يفوز مجددا بمنصب نقيب الصحافيين المصريين

القاهرة: قالت وسائل إعلام مصرية رسمية وصحافيون على منصات التواصل الاجتماعي إن اليساري خالد البلشي أُنتخب اليوم الجمعة نقيبا للصحافيين لفترة ثانية بعد منافسة صعبة مع عبد المحسن سلامة الذي شغل في السابق منصبي نقيب الصحافيين ورئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام الحكومية.

وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية أن اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات نقابة الصحفيين أعلنت فوز البلشي بمنصب نقيب الصحافيين لفترة جديدة مدتها عامان بعد حصوله على 3346 صوتا، أو 55 في المئة تقريبا من الأصوات الصحيحة، مقابل 2562 صوتا لسلامة.

واختير البلشي، أحد أبرز الصحافيين المعروفين بدفاعهم عن حرية الصحافيين والنشر ورفض حبس الصحافيين لأسباب تتعلق بالنشر أو بمواقفهم السياسية، نقيبا للمرة الأولى في مارس/ آذار 2023، متفوقا على خالد ميري الذي كان يشغل آنذاك رئاسة تحرير جريدة الأخبار الحكومية.

وقبل انتخابه نقيبا، كان البلشي يتولى رئاسة تحرير موقع (درب) الإلكتروني الذي كان من بين عشرات المواقع التي طالها الحجب في مصر عام 2020.

ويؤكد البلشي على أن توجهه اليساري لا يؤثر على إدارته لمجلس النقابة، ويشدد على أنه نقيب لكل الصحافيين بمختلف انتماءاتهم.

وتعهّد البلشي بمواصلة العمل على تحسين أوضاع الصحافيين وتطوير المهنة والتشريعات المتعلقة بها، فضلا عن مواصلة المساعي الرامية إلى إطلاق سراح صحافيين محبوسين بتهم من بينها “نشر أخبار كاذبة”، وهي تهمة يقول حقوقيون إنها تُستخدم ذريعة لاستهداف منتقدي سياسات الحكومة من الصحافيين وغيرهم.

وسبق التحقيق مع البلشي بنفس التهمة في 2022 بعد بلاغات ضده بسبب منشورات على منصات التواصل الاجتماعي، وأخلت النيابة سبيله بعد استجوابه.

وتنفي الحكومة وجود سجناء رأي وتقول إن هؤلاء الصحافيين محبوسون في قضايا جنائية.

وأظهرت لقطات فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي البلشي وهو يحتفل مع أنصاره داخل نقابة الصحافيين بعد إعلان فوزه.

وبحسب مقطع فيديو على فيسبوك، قال البلشي فور إعلان فوزه “عاشت وحدة الصحافيين، عاشت الجمعية العمومية لنقابة الصحافيين، عاشت حرية الصحافة، عاشت الصحافة حرة”، ووجه الشكر لمنافسه سلامة.

وفاز البلشي مجددا رغم وعود سلامة، وهو عضو في المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بتوفير خدمات ومزايا عديدة للصحافيين.

ولم تصدر أي إشارة من الحكومة تظهر دعمها لترشح سلامة.

واُنتخب سلامة نقيبا للصحافيين لفترة واحدة من مارس/ آذار 2017 إلى 2019، وتولى في مايو/ أيار 2017 منصب رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، وأهم إصداراتها جريدة الأهرام اليومية الشهيرة، لمدة ثماني سنوات.

وقال صحافي لرويترز شريطة عدم نشر اسمه بعد إعلان فوز البلشي “الوعي كانت له الغلبة هذ المرة”.

(رويترز)