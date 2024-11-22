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يسرائيل كاتس يوقف إصدار مذكرات اعتقال مستوطنين بالضفة المحتلة

منذ 33 دقيقة

يسرائيل كاتس. في القدس في 10 نوفمبر 2024. ا ف ب

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القدس: أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، الجمعة، وقف إصدار مذكرات اعتقال إداري ضد مستوطنين يهود متهمين بمهاجمة فلسطينيين بالضفة الغربية المحتلة.
ونادراً ما تصدر مثل هذه المذكرات عن وزراء دفاع إسرائيل، لكن كاتس، المعروف بمواقفه اليمينية المتشددة، هو أول وزير دفاع يرفض إصدار قرارات اعتقال إداري ضد مستوطنين.
وعقد كاتس، خلال الأسبوع الجاري، لقاء مع رئيس جهاز الأمن العام “الشاباك” رونين بار “أبلغه فيه بقراره وقف مذكرات الاعتقال الإدارية ضد المستوطنين اليهود في يهودا والسامرة (الضفة الغربية)، وطلب منه وضع أدوات بديلة”، وفق بيان لمكتب كاتس.
والاعتقال يستند إلى معلومات سرية لا يُكشف عنها تتعلق بمستوطنين متهمين بجرائم خطيرة ضد المدنيين الفلسطينيين، بما فيها القتل وإحراق أراض وممتلكات واعتداءات جسدية مبرحة.

(الأناضول)

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