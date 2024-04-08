يسرا اللوزي تنتقد عدم حصول المرأة على حقوقها في القانون

“القدس العربي”: وجّهت الفنانة يسرا اللوزي، انتقادات حادة لبعض القوانين التي تظلم المرأة ولا تمنحها حقوقها وتحجّم من صلاحياتها في الوقت الحالي.

وقالت يسرا اللوزي: “الأكيد إن السيدات لا يأخذن حقهن، وأصاب بالصدمة حتى الآن عندما أسمع أمورًا في القانون لها علاقة بالمرأة، مثل أن الولي الطبيعي للأبناء هو الأب فقط، لماذا لا يكون الأب والأم معاً؟”

وتابعت: “هناك أمور أكتشفها عندما أتحدث مع أحد المحامين أو عندما أذهب للبنك لفتح حساب، وهناك قضايا كثيرة تم طرحها في الدراما وأحدثت تغيرات كثيرة في القوانين، جعلت هناك ضغطًا مجتمعيًا على مواضيع مثل الولاية التعليمية، وهذا يُحدث حراكًا مجتمعيًا”.