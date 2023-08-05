يسرا تعلن وفاة حماتها.. وفنانون يتقدمون بالتعازي- (تدوينة)

“القدس العربي”: وافت المنية السيدة زينب لطفي زوجة الرئيس التاريخي للنادي الأهلي صالح سليم، وأم ولديه المهندس خالد سليم زوج الفنانة يسرا والفنان الراحل هشام سليم.

ونعت يسرا حماتها في منشور عبر حساباتها على شبكات التواصل الاجتماعي، حيث كتبت: “إنا لله وإنا إليه راجعون. توفت إلى رحمة الله تعالى والدة زوجي السيدة زينب لطفي حرم المرحوم الكابتن صالح سليم ووالدة كل من خالد صالح سليم والمرحوم هشام صالح سليم”.

وأضافت: “تغمدها الله بواسع رحمته وألهمنا جميعا الصبر والسلوان.. العزاء يقتصر على الجنازة فقط”.

وتقدم عدد كبير من الفنانين والمشاهير بالتعازي من خلال التعليقات، على غرار هند صبري ومي سليم ومهيرة عبد العزيز وسينتيا خليفة، بحسب مجلة لها.