يسرا تكشف سبب رفض ميرفت أمين تكريمها في مهرجان الجونة

“القدس العربي”: كشفت الممثلة المصرية يسرا عن سبب رفض مواطنتها ميرفت أمين تكريمها في الدورة المقبلة من مهرجان الجونة السينمائي 2023.

وذكرت يسرا في تصريحات إعلامية، أنها كانت تتمنى موافقة ميرفت أمين على تكريمها، لأنها “تستحق ذلك”.

وأضافت أن زميلتها رفضت التكريم رغم “ضغطي عليها للقبول”، مشيرة إلى أنّ سبب رفضها يعود إلى حزنها بسبب فقدان أصدقائها في الوسط الفني.

وأوضحت عضو اللجنة الاستشارية العليا في مهرجان الجونة السينمائي، أنها تقدر مشاعر الفنانة ميرفت أمين والأسباب التي دفعتها إلى الاعتذار عن التكريم في المهرجان، وقالت: “السيدة ميرفت أمين تستحق التكريم بشكل غير عادي، أنا كلّمتها وهي رفضت، وقالت لي: أنا مش قادرة أتكرّم لأنّي فقدت كتير من أصحابي. وأنا مقدّرة جدا إحساسها وعدم قبولها لده، ولكن كنت أتمنى تكريمها”، بحسب مجلة فوشيا.