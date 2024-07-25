يسرا محنوش تفتتح الدورة 44 لمهرجان صفاقس الدولي في تونس

يسرا محنوش. الصورة من حسابها الرسمي على فيسبوك

صفاقس: أحيت المطربة يسرا محنوش أمس الأربعاء، حفل افتتاح مهرجان صفاقس الدولي في دورته الرابعة والأربعين والتي تشمل 20 سهرة فنية تتنوع بين الغناء والموسيقى والعروض المسرحية والترفيهية.

ومع تأخر انطلاق الحفل، اضطر مدير المهرجان فرحات بريك لتقديم الاعتذار إلى الجمهور الذي ملأ مدارج المسرح البلدي بصفاقس، وعبر عن غضبه بالصفير المستمر حتى صعود يسرا إلى المسرح.

استهلت النجمة التونسية حفلها الذي استمر قرابة الساعتين وصاحبها خلاله المايسترو عبد الباسط بلقايد، بموال (البارحة بالحلم) وتبعتها بالأغنية الشهيرة (حياك بابا حياك) ثم أغنية (حبيب أمالي يا غالي) للراحلة وردة الجزائرية. كما قدمت أغنية (إنت عمري) للمطربة الراحلة أم كلثوم ووصلة الحضرة التونسية التي لاقت تفاعلا كبيرا من الجمهور.

يمتد المهرجان الذي ينظمه منتدى صفاقس للفنون والثقافات بدعم من المؤسسة الوطنية لتنمية المهرجانات والتظاهرات الثقافية والفنية حتى 19 أغسطس/ آب.

ويشمل البرنامج حفلات غنائية وموسيقية تحييها أسماء تونسية بارزة أمثال لطفي بوشناق وصابر الرباعي ولطيفة عرفاوي إلى جانب مواهب واعدة مثل رؤوف ماهر.

وقال مدير المهرجان فرحات بريك قبل الافتتاح، إن الهيئة المديرة للمهرجان، ارتأت التركيز على العروض التونسية فضلا عن تفرد مهرجان صفاقس الدولي بتخصيص ثلاثة عروض دولية.

وأضاف أن الفن الفلسطيني سيكون حاضرا في المهرجان بعرض عنوانه “إلى فلسطين” للفنانة رلى عازر بمصاحبة المايسترو زياد الزواري يوم 28 يوليو/ تموز.

(رويترز)