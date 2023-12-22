يسوع تحت أنقاض غزّة

اغتال قنّاص إسرائيليّ في غزّة ظهيرة السادس عشر من ديسمبر امرأتين فلسطينيّتين كانتا قد لجأتا إلى مجمّع كنيسة العائلة المقدسة الكاثوليكية في غزّة. كانت ناهدة خليل، وابنتها سمر، تمشيان نحو دير الراهبات لاستخدام الحمّام الوحيد، حين أصابت رصاصات القنّاص الأم. وحين حاولت ابنتها أن تحملها أصيبت هي الأخرى، ليضيفهما القنّاص إلى سجل قتلى حرب الإبادة الذي وصل إلى 20000. لا يشمل هذا الرقم المهول الآلاف من الذين ما تزال جثثهم تحت الأنقاض. كانت دبابة إسرائيلية في صباح اليوم نفسه قد استهدفت دير راهبات مرسلات المحبّة الذي يأوي 54 شخصاً من ذوي الإعاقة، ودمّرت خزان الوقود والمولّد الكهربائي وخزّانات المياه والألواح الشمسيّة لتترك العشرات معرّضين للموت.

هناك تاريخ طويل وموثّق لاضطهاد إسرائيل للمسيحيين الفلسطينيين والتضييق والاعتداءات المتكررة ضدهم، كما ضد غيرهم من الفلسطينيين

سُئِلت نائبة رئيس بلدية القدس فلور ناحوم، في لقاء تلفزيوني عن الهجوم فكان جوابها بكل بساطة: «لا كنائس في غزّة، ولست متأكدة مما يتحدث عنه التقرير. للأسف، ليس هناك مسيحيون في غزة لأن حمّاس طردتهم». وفات النائبة المحترمة أن جيش بلادها كان قد قصف في التاسع عشر من أكتوبر كنيسة القديس برفيريوس، التي بنيت عام 1150 وهي أقدم كنيسة في غزّة وثالث أقدم الكنائس الأورثوذكسية في العالم. وكان قد التجأ إليها مئات النازحين، من المسيحيين والمسلمين. وقتلت إسرائيل عشرين منهم يومها. والمفارقة أن فلور ناحوم، وفي تعليق لاحق على ما كانت قد ذكرته عن عدم وجود مسيحيين في غزّة، اتّهمت الإخوان المسلمين بالتطهير العرقي ضد المسيحيين في غزّة. بينما بات واضحاً، وحسب خبراء الإبادة والتطهير العرقي، أن هذا هو ما تقترفه إسرائيل ضد كل أهالي غزّة، ووجود ناحوم هذه في منصبها وتاريخها الشخصي يختصران ما يعنيه الاستعمار الإحلالي فعلياً، فهي ولدت في لندن لعائلة من أصول مغربية وبرتغالية، وعاشت في جبل طارق، ثم درست وعملت في لندن قبل أن تستوطن فلسطين عام 2001. وفي عام 2018 عيّنت نائبة لرئيس بلدية القدس ومسؤولة عن السياحة والعلاقات الخارجية. وفي عام 2020 شاركت في تأسيس مجلس الأعمال الإسرائيلي – الإماراتي بعيْد ما سمي بمعاهدات السلام الإبراهيمي وزارت الإمارات والمغرب، وأثناء أحداث الشيخ جرّاح عام 2021، دافعت ناحوم عن سياسات التطهير العرقي وتهجير العائلات الفلسطينية من بيوتها في القدس. لا تفرّق آلة الإبادة الصهيونيّة بين مسيحيّ ومسلم. فالفلسطينيّ، هو الهدف، بغض النظر عن ديانته، ودور العبادة في غزّة جزء من نسيج الحياة الذي يباد بمنهجية، من المستشفيات والجامعات والمدارس والمخابز إلى غيرها من أساسيات الحياة، وحسب المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، دمّرت إسرائيل إلى اليوم 66 مسجداً في غزّة بشكل كامل وتعرض 146 مسجدا آخر لأضرار من جراء القصف. وآخرها المسجد العمري الكبير، وهو من أقدم مساجد غزّة، الذي دمّرته إسرائيل في الثامن من هذا الشهر. حين سُئِلَ المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي عن الهجوم على الكنيسة قال «إن جيش الدفاع الإسرائيلي يستهدف الإرهابيين والبنية التحتية للإرهاب، ولا يستهدف المدنيين، مهما كانت ديانتهم». ندّد البابا فرنسيس بالهجوم الإسرائيلي ضد كنيسة العائلة المقدسة وقتل السيدتين، ووصف ما حدث بأنّه «إرهاب»، لكن الخبر مرّ مثل غيره من أخبار غزة عن وحشية إسرائيل اليوميّة. فلنتصور لو أنّ جيش دولة إسلامية قصف كنيسة واحدة، لا ثلاث كنائس، وقتل اللاجئين إليها؟ لا شك في أن ردود الفعل الرسمية في الدول الغربيّة، ستكون سريعة وحازمة، وسيهب «العالم المتحضّر» للدعوة لـ «إنقاذ» المسيحيّين والتنديد بعنصرية من قصف كنائسهم، خصوصاً أن «إنقاذ الأقليّات» هواية محبّبة وغير مكلفة لدى الكثيرين في الغرب، وهي لازمة تتكرر، ولكن في سياقات معينة ولأهداف سياسيّة بحتة لا تخلو من عنصريّة فجّة ولتسجيل نقاط تفوّق حضاري. لكن إسرائيل هي المستثناة دائماً، فهي طفل العالم الغربيّ المدلّل، الذي يُجرم ويقتل ويدمّر ويهجّر ويحاصر ويجوع دون عقوبات أو رادع. هناك تاريخ طويل وموثّق لاضطهاد إسرائيل للمسيحيين الفلسطينيين والتضييق والاعتداءات المتكررة ضدهم، كما ضد غيرهم من الفلسطينيين، لا يميّز مُطِلق الصاروخ الإسرائيلي، ولا الطائرة المسيّرة، ولا الجندي على الحاجز أو في الدبّابة، ولا المستوطن الذي يرهب ويحرق ويسرق، لا يميّز بين مسلم ومسيحي.

أعلنت الكنائس في فلسطين إلغاء الاحتفالات بأعياد الميلاد هذه السنة، تضامناً مع غزة واحتجاجاً على الإبادة التي يتعرّض لها الفلسطينيون، وفي بيت لحم، مهد المسيح، الذي ما زال تحت الاحتلال العسكري، قال منذر إسحق قس كنيسة الميلاد الإنجيلية في بيت لحم، إنه «لو كان المسيح سيولد اليوم، فإنه كان سيولد في غزّة تحت الأنقاض»، ولذلك، فبدلاً من المذود التقليدي، وُضَعت كومة أحجار داخل الكنيسة ودمية ليسوع الطفل ملفوفاً بالكوفية. تخبرنا الرواية التقليدية في إنجيل متّى أن المجوس الثلاثة «لما أبصروا النجم فرحوا فرحاً عظيماً. ودخلوا البيت فرأوا الطفل مع أمه مريم، فجثوا له ساجدين ثم فتحوا حقائبهم وأهدوا إليه ذهباً وبخوراً ومرّاً». ولو كان المسيح سيولد اليوم، لانتظر المجوس الثلاثة أمام معبر رفح، من دون أن يُسْمَح لهم بالدخول إلى فلسطين حاملين هداياهم. وبدلاً من ملاك الرب الذي تراءى ليوسف في الحلم ليحذره من بطش هيرودس، فإن ملائكة الموت الصهيوني المرئية هي التي تحوم في السماوات، وتظهر على الشاشات، تُكرّر تحذيرات من سفر الإبادة، وتكتب في المناشير التي تسقط طيوراً ميتة:

«قم واذهب إلى مصر

وابق هناك

إلى أبد الآبدين

لأن هيرودس مزمع

أن يطلب كل طفل

ليهلكه».

كاتب عراقي