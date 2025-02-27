يضم 8 مبادرات.. الحكومة المغربية تعلن عن مخطط لتقليص البطالة

الرباط: أعلنت الحكومة المغربية، الأربعاء، عن مخطط لتقليص البطالة من 13.3 إلى 9 بالمئة عبر اعتماد 8 مبادرات لخلق فرص عمل جديدة.

جاء ذلك بحسب مخطط لتنزيل خارطة الطريق لتنفيذ السياسة الحكومية في مجال التشغيل، صادر عن عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، أعلن بعض تفاصيله موقع “إس إن إر تي نيوز”(حكومي).

ويضم هذا المخطط مبادرات وآليات تنفيذ المشروع الحكومي لمحاربة البطالة في البلاد الذي أعلنته الحكومة في 13 فبراير/ شباط الحالي.

ويستهدف المخطط، وفق المصدر ذاته، تقليص معدل البطالة إلى 9 بالمئة وخلق 1.45 مليون منصب عمل إضافي بحلول عام 2030، شريطة عودة التساقطات المطرية إلى مستوياتها الطبيعية”.

وأعلنت الحكومة، بحسب المخطط، عن 8 مبادرات تهدف إلى تحفيز إحداث مناصب عمل جديدة، مثل إنعاش استثمار المقاولات (الشركات) الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة، وتعزيز السياسات النشيطة للتشغيل، من خلال توسيعها لتشمل الأشخاص غير الحاصلين على شهادات.

كما تضم هذه المبادرات، تقليص وتيرة فقدان مناصب العمل في القطاع الفلاحي، بالإضافة إلى تعزيز مهام وأدوار الوكالة الوطنية للتشغيل (حكومية) للرفع من وتيرة التشغيل، وتسهيل آليات استفادة النساء من إيجاد فرص عمل.

وخلال 13 فبراير/شباط الحالي، أعلنت الحكومة إطلاق مشروع بقيمة 14 مليار درهم (1.4 مليار دولار) لعام 2025 لمحاربة البطالة في البلاد.

وفي 3 فبراير الجاري، أعلنت المندوبية السامية للتخطيط (حكومية) ارتفاع معدل البطالة بشكل طفيف ليستقر عند 13.3 بالمئة خلال 2024، مقارنة بـ13 بالمئة في سابقه.

(الأناضول)