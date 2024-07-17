“يعانون لكن لم يموتوا” في غزة.. تصريح لنتنياهو يغضب عائلات الأسرى

القدس المحتلة: أغضب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عائلات الأسرى الإسرائيليين في غزة بقوله إنهم “يعانون، لكن لم يموتوا”، في ظل حرب إسرائيلية مستمرة على القطاع للشهر العاشر، وفق إعلام عبري الأربعاء.

وتقدر تل أبيب وجود 120 أسيرا إسرائيليا في غزة، وأعلنت حركة المقاومة الفلسطينية “حماس” مقتل أكثر من 70 أسيرا في غارات عشوائية شنتها إسرائيل، التي تحتجز بسجونها ما لا يقل عن 9 آلاف و500 فلسطيني.

وخلال اجتماع حكومي مساء الثلاثاء، قال نتنياهو إنه “لا داعي للشعور بالضغط للتوصل إلى اتفاق مع حماس” (لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى)، حسب موقع “واينت” الإخباري العبري الأربعاء.

وادعى أنه “يجب أن تشعر حماس بالضغط. الرهائن (الأسرى الإسرائيليون) يعانون، لكن لم يموتوا”.

تصريح نتنياهو أغضب عائلات الأسرى الإسرائيليين، فطالبته في بيان وصلت الأناضول نسخة منه بتوضيح فوري.

وقالت العائلات: “تصريح رئيس الوزراء يثير غضب أهالي المختطفين، وهو كاذب على المستوى الواقعي ومخادع على المستوى العملي”.

وأضافت: “تم بالفعل قتل مختطفين في الأسر. وليس لدينا أي وسيلة لمعرفة ما إذا كان هناك بالفعل عدد إضافي من المختطفين لا يُقتلون في هذه اللحظة”.

وتابعت أن “مفاوضات إطلاق سراح المختطفين في مراحلها النهائية وفي أيام حاسمة قبل توقيع الاتفاق”.

وأردفت: “كان من المناسب للحكومة بأكملها، برئاسة رئيس الوزراء، أن تفعل كل ما بوسعها لتوقيع الصفقة في أسرع وقت ممكن بدلا من وضع العصا في العجلات (إعاقة الصفقة)”.

ويتهم مسؤولون والمعارضة الإسرائيلية نتنياهو بمحاولة عرقلة المفاوضات؛ لتجنب إغضاب وزيري الأمن القومي إيتمار بن غفير والمالية بتسلئيل سموتريتش، بما يحول دون تفكك ائتلافه الحاكم منذ أواخر 2022.

وأعلن بن غفير وسموتريتش، زعيما حزبي “القوة اليهودية” و”الصهيونية الدينية” اليمينيين المتطرفين، أنهما لا يدعمان الاتفاق المرتقب، وهددا بالانسحاب من الحكومة في حال إبرامه.

وبوساطة مصر وقطر ومشاركة الولايات المتحدة، تجري إسرائيل وحماس منذ أشهر مفاوضات غير مباشرة متعثرة لإبرام اتفاق.

وتتهم حماس إسرائيل والولايات المتحدة بعدم الرغبة في إنهاء الحرب، ومحاولة كسب وقت عبر المفاوضات، على أمل أن يحقق نتنياهو مكاسب في القتال.

(الأناضول)