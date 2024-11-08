يعيش في مستوطنة غوش عتصيون.. نتنياهو يعين يحيئيل ليتر سفيرا لدى أمريكا- (تدوينة)

القدس المحتلة: عين بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي يحيئيل ليتر الأمريكي المولد الذي كان يشغل في السابق منصب كبير الموظفين بوزارة المالية، سفيرا لإسرائيل لدى الولايات المتحدة.

وقال نتنياهو في بيان إن “يحيئيل ليتر دبلوماسي كفؤ جدا، ومتحدث بليغ، ولديه فهم عميق للثقافة والسياسة الأمريكيتين”.

החלטתי למנות את ד״ר יחיאל לייטר לשגריר ישראל בארצות-הברית. דוקטור לייטר שימש בתפקידים בכירים בשירות הציבורי בישראל. בין-היתר כיהן כמשנה למנכ״ל משרד החינוך, ראש מטה שר האוצר וממלא-מקום יו״ר חברת נמלי ישראל. לדוקטור לייטר, ילד ארצות-הברית, היכרות עמוקה עם הממשל והחברה האמריקניים.… — Benjamin Netanyahu – בנימין נתניהו (@netanyahu) November 8, 2024

ورحب بتعيينه أيضا يسرائيل غانتس، رئيس مجلس يشع، وهو منظمة تجمع تحت مظلتها مجالس المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية المحتلة التي يريدها الفلسطينيون جزءا من دولتهم في المستقبل.

وقال غانتس إن ليتر الذي يعيش في منطقة مستوطنة غوش عتصيون “شريك رئيسي في دعم يهودا والسامرة باللغة الإنجليزية”، وهو الاسم الذي يستخدمه كثيرون من الإسرائيليين للضفة الغربية التي احتلتها إسرائيل في حرب 1967.

وجاء تعيين ليتر بعد ثلاثة أيام من انتخاب دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة للمرة الثانية واحتفى بذلك كثير من الإسرائيليين بسبب دعمه القوي لإسرائيل.

بالإضافة إلى عمله في وزارة المالية، شغل ليتر أيضا منصبي نائب المدير العام في وزارة التعليم ورئيس مجلس الإدارة المؤقت لشركة موانئ إسرائيل.

وقُتل ابنه العام الماضي في حرب غزة أثناء خدمته في الجيش الإسرائيلي.

(رويترز)