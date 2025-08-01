يقتلون أطفال الغزيين ويستجمون مع أطفالهم: بلغ السيل الزبى.. لن أعود

كانت رحلة “إل عال” من تل أبيب إلى برلين تغص بالمسافرين، وكان الطابور أمام مكاتب تسجيل بطاقات الصعود يزداد طولاً، ومعظم الركاب الإسرائيليين، من الأزواج، والعائلات وأولادها، خرجوا للاستجمام كما يبدو. تقدم الناس حسب النظام، وضعوا جوازات السفر على جهاز المسح، وقدموا التذاكر للمضيفات، وانضموا إلى الكم الضيق الذي يرتبط بباب الطائرة. والواقفون في هذا الطابور الذي كان يطول، تقدموا بصبر أيضاً، وتجمعوا في صفوف منتظمة عند باب الطائرة وتبادلوا الابتسامات مع المضيفات، وبعد ذلك تابعوا الطريق نحو الطائرة، إلى الممر الضيق جداً بين صفوف المقاعد الثلاثة، على اليمين واليسار، بحثاً عن المقاعد المخصصة لهم.

هنا كان اكتظاظ، حقائب يدوية منتفخة، حقائب سفر صلبة محشورة بين الساقين والخاصرة، آباء وأمهات شباب كانوا خائفين على الأطفال المحمولين وراقبوا الأولاد الآخرين. لم يدفع الركاب ولم يتم دفعهم ولم يحاولوا التجاوز، الجميع انتظروا دورهم، وكان هناك أيضاً من عرضوا المساعدة على من يحتاجونها.

بعد ذلك، خلال ساعات الطيران الأربع المتواصلة، لم تكن هناك مشاهد على طلبات زائدة أو احتكاك أو فوضى، ولم أجد أي ذريعة لتبرير السمعة التي كانت للمسافرين الإسرائيليين. كان أمامي وورائي وعلى جانبيّ أزواج يحملون أطفالهم. بين حين وآخر كان أحد الوالدين يستيقظ وهو يحمل رضيعاً يبكي، لا يهدئه الاحتضان والمداعبة والقبلات، أو الحلمة الزجاجية التي تُدفع إلى فمه الصغير. أحد الوالدين كان يقف في الممر يحمل الطفل بين يديه بصبر غير محدود مرفق بحركة رقص إيقاعية، وثني خفيف للركبتين، وانحناءة رشيقة للحوض يميناً ويساراً. يا له من رقص جميل. أما أحد الوالدين الجالسين فيظل مستلقياً على مقعده براحة. وكان بين حين وآخر يلقي نظرة ودودة إلى الزوجة أو الزوج والطفل المشترك.

شاهدت هذه الصورة الودودة لعائلات إسرائيلية محبة في بداية الرحلة نحو الحياة العائلية، ولم يسعني إلا أن أفكر بأنه ربما، أو على الأرجح حتى وقت قريب، كان هؤلاء الشباب والشابات شركاء في حرب مزقت ودمرت حياة عائلات بالكامل، وأصبح هدفها الرئيسي، بل العلني، في هذه الأثناء، ضمان عدم وجود مكان يعود إليه الناجون والمهجرون، وربما كان من بينهم من قتل بسلاحه الخاص أو بالقنابل التي ألقيت من الجو أو تم تفجيرها من بعيد آباء وأمهات في نفس جيلهم وجيل أولادهم.

كتب الصحافي أوري مسغاف: “البيانات تتحدث عن 60 ألف قتيل”. وحسب تقديرات مشددة، على الأقل نصفهم ليسوا مخربين، بينهم حوالي 18 ألف طفل. أطفال!، 40 في المئة من المناطق المبنية تم تدميرها وحرثها وتسويتها بالأرض بقصف جوي، أو بتفجير هندسي، وبمنظومة جرافات عسكرية ومدنية. هذه ليست إسرائيليتي أو يهوديتي أو دولتي. ولا من أجل ذلك أقيمت دولتي بعد الكارثة”، وأضاف. “غيلا غملئيل تنشر الخطط، لكن هنا في غزة لن تقام ريفييرا، بل ستقام يد واسم” (“هآرتس”، 25/7).

هذه سطور قرأتها أثناء وجودي في برلين. وما زلت مشوشاً بين خيارين صعبين: الهجرة أو عدم الهجرة. ليس الأمر أنني لا أعرف (الوثائق التي كشف عنها الأرشيف من بين الوثائق التي ما تزال سرية) وقبل وقت طويل من تشكيل حكومة بربرية هدفها العلني هو قتل واقتلاع وطرد الفلسطينيين من قراهم ومدنهم، كان القادة الكبار الذين ناضلوا على نفس الهدف يقفون على رأس الهرم العسكري السياسي لإسرائيل. أعرف ذلك جيداً. ومع ذلك، تشبثت خلال سنين، وحتى الآن، بمعرفة أن والدي وجدا مكاناً للاستقرار هنا في الوقت المناسب، ولم يتم قتلهما في أوروبا على يد الألمان. وهكذا تبين أنني ولدت في حيفا، وقضيت فيها طفولة وشباباً جميلاً، والعبرية هي اللغة التي أحبها وأكتبها، وانتقلت للعيش في القدس، التي كانت المدينة المقسمة مع مناظرها الجميلة الطبيعية، وبقيت وطني. مع أنني أدركت منذ زمن، على الأقل منذ نهاية الستينيات فصاعداً، أن الحقيقة المرة هي أنها ليست وطني، وأن إسرائيليتها ليست إسرائيليتي، ويهوديتها ليست يهوديتي. ما العمل الآن عندما بلغ السيل الزبى، مثلما يقول الشعار الذي أصبح حقيقة، وأصبحنا مهاجرين؟

يبدو أننا ولدنا لنكون أحراراً، ومن حصلوا على هذا الترف والقدرة على تحقيقه، الأمر الذي حرم منه معظم الناس، لهم الحق الكامل في العيش أينما يريدون. عشرات آلاف الإسرائيليين اختاروا ذلك في الفترة الأخيرة. كثيرون منهم استقروا لسبب ما في عاصمة ألمانيا، التي منذ الخمسينيات وحتى الآن – كما يقول وزير الخارجية الألماني في مقابلة أجريت معه في الأسبوع الماضي، تؤيد إسرائيل وتزودها بالسلاح الذي سارت فيه الدولة نحو الهاوية السياسية والأخلاقية التي وصلت إليها الآن.

آيلانا هيمرمان

هآرتس 1/8/2025