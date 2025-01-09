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يلين تتطلع إلى “إجازة” والعودة إلى بروكنغز بعد مغادرة وزارة الخزانة الأمريكية

منذ 51 دقيقة

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واشنطن:  قالت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين إنها ستأخذ على الأرجح إجازة تحتاج إليها بشدة قبل أن تعود لمؤسسة بروكنغز البحثية بشكل أو بآخر بعد مغادرتها المنصب في وقت لاحق من هذا الشهر بعد أربع سنوات قضتها فيه.

وقالت يلين (78 عاما) في مقابلة مع شبكة سي.إن.بي.سي إنها تخطط للقيام ببعض “الكتابة والتأمل” حول تجاربها على مدى السنوات الأربع الماضية كونها أول سيدة تتولى وزارة الخزانة الأمريكية.

وكانت يلين أيضا أول سيدة ترأس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي)، وذلك في الفترة من 2014 إلى 2018 في عهد الرئيس السابق باراك أوباما.

وقالت يلين لسي.إن.بي.سي “لقد مر وقت طويل على آخر مرة حظيت فيها بإجازة طويلة”، لكنها لم تذكر أي تفاصيل بشأن وجهة السفر.

وعملت يلين في مؤسسة بروكنغز قبل انضمامها إلى إدارة الرئيس جو بايدن.

وقالت يلين إن رئاسة المركزي الأمريكي وقيادة وزارة الخزانة “وظيفتان رائعتان”، وذكرت أن أكثر ما استمتعت به في الوظيفتين هو العمل بشكل وثيق مع كوادر تتمتع بالخبرة والحماس من أجل صنع السياسات.

(رويترز)

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