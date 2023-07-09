يلين تختتم زيارة بكين بتفاؤل بشأن العلاقات الاقتصادية الأمريكية-الصينية

بكين – أ ف ب: أعربت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين أمس الأحد عن تفاؤلها بشأن أسس العلاقات بين الولايات المتحدة والصين، في ختام زيارة إلى بكين هدفت الى تخفيف التوترات الاقتصادية بين أكبر قوتين في العالم.

وصلت يلين إلى العاصمة الصينية يوم الخميس الماضي حيث التقت العديد من كبار المسؤولين الحكوميين بينهم رئيس الوزراء لي تشيانغ، ولم تنفك تطالب بمزيد من التبادلات والتعاون بين البلدين رغم الاختلافات.

وقالت يلين خلال مؤتمر صحافي أمس في السفارة الأمريكية في بكين «بشكل عام أعتقد أن اجتماعاتي الثنائية التي استغرقت نحو عشر ساعات على مدى يومين شكلت خطوة إلى الأمام في جهودنا لوضع العلاقة بين الولايات المتحدة والصين على أسس أكثر صلابة:,

تأتي زيارة يلين، وهي الأولى لها إلى بكين منذ تسلّمها منصبها في 2021، بعد أسابيع على زيارة وزير الخارجية أنتوني بلينكن، وتُجسّد رغبة إدارة جو بايدن في تهدئة العلاقات الثنائية المتوترة.

وأكدت الوزيرة لشبكة «سي بي إس» أن «الشعور الذي أعرب عنه الجانبان هو أن العالم كبير بما يكفي كي يستطيع بلدانا الازدهار والتعاون في مواجهة التحديات العالمية وأن يكون لديهما علاقات اقتصادية بناءة».

ورغم عدم إعلان أي إجراء ملموس، ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة «شينخوا» أن الاجتماع الذي عقد يوم السبت بين يلين ونائب رئيس الوزراء هي ليفينغ أتاح الاتفاق على «تعزيز التواصل والتعاون لمواجهة التحديات العالمية».

وأقرت وزيرة الخزانة الأمريكية بوجود «خلافات كبيرة» بين البلدين، لكنها أكدت أن المناقشات في بكين كانت «مباشرة وجوهرية ومثمرة».

وتتمثل النقطة الشائكة الرئيسية في أشباه الموصلات، حيث فرضت الولايات المتحدة في الأشهر الأخرة قيوداً تستهدف وقف إمداد الشركات الصينية بالتكنولوجيا الأمريكية، بما في ذلك الرقائق.

وتعتبر الصين التي تسعى إلى أن تصبح مستقلة في هذا المجال، أن هذه الإجراءات تهدف إلى عرقلة تطورها والإبقاء على التفوق الأمريكي.

وقالت يلين لشبكة «سي.بي.إس» أن من بين أهداف زيارتها كان «توضيح أنه لا يمكننا المساومة على أمننا القومي، حتى لو كان ذلك يضر بمصالحنا الاقتصادية».

وأكدت أنها رغبت في «تهدئة مخاوفهم من إقدامنا على أمر ستكون له تداعيات واسعة النطاق على الاقتصاد الصيني. الأمر ليس كذلك، وهذه ليست النية».

كما أعربت عن «مخاوف جدية» لدى واشنطن في ما يتعلق بـ»الممارسات التجارية غير العادلة» لبكين. ويتعلق الأمر خصوصا بعوائق أمام دخول الشركات الأجنبية إلى السوق الصينية وبقضايا مرتبطة بحماية الملكية الفكرية.

وقالت يلين «عبّرتُ أيضا عن مخاوفي حيال الزيادة الأخيرة في الإجراءات القسرية ضد الشركات الأمريكية»، في إشارة إلى عمليات تفتيش وتحقيقات استهدفت في الأشهر الأخيرة شركات في الصين.

ورأى محللون أن زيارة يلين قد تكون لها انعكاسات على إدارة العلاقات بين أكبر قوتين اقتصاديتين في العالم، رغم أن أي تقدّم ملموس سيبقى رهن التواصل المباشر بين الرئيسين الصيني شي جينبينغ والأمريكي جو بايدن.

وقالت مديرة برنامج الصين في مركز «ستيمسون سنتر» للأبحاث أن «الطرفين لم يجريا تواصلاً وتشاوراً على هذا المستوى منذ أعوام عدة».

ورأت أنه رغم إبداء يلين تفاؤلها، يبقى «إعلان أي تقدم ملموس وأي نتيجة كبرى على الأرجح في عهدة القائدين الأساسيين».

وكان بايدن قد أعرب الشهر الماضي عن ثقته بلقاء نظيره الصيني قريباً ولكنه قال في مقابلة متلفزة أنه مقتنع بأن الصين «تريد أن يكون لديها أكبر اقتصاد في العالم وأكبر جيش».

واعتبر وو شينبو، مدير مركز الدراسات الأمريكية في جامعة فودان الصينية أن بكين بدت «أكثر حماسة» حيال زيارة وزيرة الخزانة مما كانت عليه خلال زيارة وزير الخارجية الأميركي.

وأوضح أن «موقفها (يلين) حيال العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الصين والولايات المتحدة عقلاني الى حد ما»، لافتاً الى أنها تعارض فك الارتباط بين القوتين الاقتصاديتين.

لكن تايلور فرافيل، الأستاذ في «معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (إم.آي.تي)»، دعا الى عدم الإفراط في التفاؤل من الآن، مضيفاً «لا أعتقد أن تحقيق هدف استقرار العلاقات ممكن من زيارة واحدة أو تفاعل».