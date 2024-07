يمكنها تدمير مجمعات سكنية كاملة.. تفاصيل جديدة بشأن القنابل الأمريكية التي بعثها بايدن مجاناً لإسرائيل

واشنطن- “القدس العربي”: قال مسؤولون أمريكيون كبار إنّ الولايات المتحدة سترسل مجموعة جديدة من القنابل الفتاكة إلى إسرائيل، مما يقوض تعبيرات إدارة الرئيس جو بايدن العلنية عن الإحباط من سلوك إسرائيل في الحرب وجهودها للتوسط في وقف إطلاق النار.

وكشف المسؤولون أنّ القنابل هي جزء من حزمة الأسلحة التي تمت الموافقة عليها لإسرائيل منذ سنوات، ولكن لم يتم تنفيذها إلا الآن – وتشمل أكثر من 1800 قنبلة مارك 84 (MK84) بوزن 2000 رطل وحوالي 500 قنبلة مارك 82 (MK82) بوزن 500 رطل، حسبما ذكرت شبكة “إن بي سي نيوز”.

🇺🇸🇮🇱A new batch of American weapons of 1800 MK84 missiles reach Tel Aviv from Washington.

European_dissident pic.twitter.com/cbJ1I3Knka

