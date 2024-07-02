يمنيات ينددن باستمرار “الجرائم” الإسرائيلية في قطاع غزة

صنعاء: نددت نساء يمنيات، الثلاثاء، باستمرار “الجرائم” الإسرائيلية في قطاع غزة للشهر التاسع على التوالي، فيما جددن دعمهن لـ”فصائل المقاومة الفلسطينية”.

جاء ذلك في وقفة نظّمتها “الهيئة النسائية الثقافية” (تابعة لجماعة الحوثي)، في مديرية الغيل بمحافظة الجوف شمالي اليمن، وفق وكالة سبأ بنسختها الحوثية.

وبحسب الوكالة، فقد أحرقت “المشاركات في الوقفة العلم الإسرائيلي فيما نددن بالجرائم الصهيونية الأمريكية المستمرة منذ تسعة أشهر بحق الشعب الفلسطيني”.

وأكدت المشاركات على وقوفهن مع “أبناء غزة ودعم مقاومتها الباسلة في مواجهة العدو الصهيوني”، وفق ما أوردته الوكالة.

وبدعم أمريكي، أسفرت الحرب الإسرائيلية على غزة حتى ظهر الثلاثاء، عن أكثر من 125 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد عن 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال.

وتواصل إسرائيل حربها رغم قراري مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية بإنهاء اجتياح مدينة رفح (جنوب)، واتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال “إبادة جماعية”، وتحسين الوضع الإنساني المزري بغزة.

(الأناضول)