يمني يثير مواقع التواصل بتعليقه: “لو تحرق أمريكا صنعاء فلن نتخلى عن غزة”- (شاهد)

“القدس العربي”: أثار مواطن يمني مواقع التواصل الاجتماعي بتعليق أدلى به خلال قصف أمريكي للعاصمة اليمنية صنعاء.

وقال اليمني في تعليقه: “والله لو تحرق أمريكا صنعاء فلن نتخلى عن نصرة غزة”.

مقطع من #اليمن لم اشاهد مثله قط، يمني يشاهد صنعاء وهي تقصف من سطح منزلة وقال جملة لم يقلها أحد تحت النار قط:

"والله لو تحرق امريكا صنعاء فلن نتخلى عن نصرة #غزه" pic.twitter.com/68uog8GCHK

— عُمانيون ضد التطبيع (@OmaPalestine) October 4, 2024