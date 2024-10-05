سياسة | عربي

يمني يثير مواقع التواصل بتعليقه: “لو تحرق أمريكا صنعاء فلن نتخلى عن غزة”- (شاهد)

5 - أكتوبر - 2024

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“القدس العربي”: أثار مواطن يمني مواقع التواصل الاجتماعي بتعليق أدلى به خلال قصف أمريكي للعاصمة اليمنية صنعاء.

وقال اليمني في تعليقه: “والله لو تحرق أمريكا صنعاء فلن نتخلى عن نصرة غزة”.

 

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  1. يقول فصل الخطاب:
    أكتوبر 5, 2024 الساعة 9:33 ص

    حيا الله أحرار اليمن الشجعان و أنصار الله الحوثيين الرجال الأسود الذين سيقهرون الحلف الصهيو صليبي الأمريكي البريطاني الغربي الحاقد الغادر الجبان الذي عاث سفكا بدماء الفلسطينيين منذ 1948 ✌️🇵🇸🇮🇷🇱🇧☹️💪🚀🐒🔥👺

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  2. يقول تاريخ حروب الغرب وأتباعهم:
    أكتوبر 5, 2024 الساعة 10:44 ص

    بالمقارنة وبعد 1967 ولكي تتابع الصهيونية تأمين حدود آمنة ليتسنى لها جلب مهاجرين وتوطينهم، استخدمت أسلوب تأليب الحاضنة الشعبية (وقد تواطأت جهات في المساعدة) حيث بعد قصف قرى محايدة وتفرج الجيوش ردا على عملية فدائية كان يقال”الفدائيون يقتلون ثلاثة والعدو يقصف ويدمر ويقتل أضعافا!” وللعلم كان النازيون يقصفون لندن والمدن الروسية ولكن الأهالي كانوا يزيدون إصرارا وتحديا ولا يعطوا النازيين فرصة للنيل معنويا!

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