يمني يثير مواقع التواصل بتعليقه: “لو تحرق أمريكا صنعاء فلن نتخلى عن غزة”- (شاهد)

“القدس العربي”: أثار مواطن يمني مواقع التواصل الاجتماعي بتعليق أدلى به خلال قصف أمريكي للعاصمة اليمنية صنعاء.
وقال اليمني في تعليقه: “والله لو تحرق أمريكا صنعاء فلن نتخلى عن نصرة غزة”.
مقطع من #اليمن لم اشاهد مثله قط، يمني يشاهد صنعاء وهي تقصف من سطح منزلة وقال جملة لم يقلها أحد تحت النار قط:
"والله لو تحرق امريكا صنعاء فلن نتخلى عن نصرة #غزه" pic.twitter.com/68uog8GCHK
— عُمانيون ضد التطبيع (@OmaPalestine) October 4, 2024
حيا الله أحرار اليمن الشجعان و أنصار الله الحوثيين الرجال الأسود الذين سيقهرون الحلف الصهيو صليبي الأمريكي البريطاني الغربي الحاقد الغادر الجبان الذي عاث سفكا بدماء الفلسطينيين منذ 1948 ✌️🇵🇸🇮🇷🇱🇧☹️💪🚀🐒🔥👺
بالمقارنة وبعد 1967 ولكي تتابع الصهيونية تأمين حدود آمنة ليتسنى لها جلب مهاجرين وتوطينهم، استخدمت أسلوب تأليب الحاضنة الشعبية (وقد تواطأت جهات في المساعدة) حيث بعد قصف قرى محايدة وتفرج الجيوش ردا على عملية فدائية كان يقال”الفدائيون يقتلون ثلاثة والعدو يقصف ويدمر ويقتل أضعافا!” وللعلم كان النازيون يقصفون لندن والمدن الروسية ولكن الأهالي كانوا يزيدون إصرارا وتحديا ولا يعطوا النازيين فرصة للنيل معنويا!