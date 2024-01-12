ينذر “بكارثة”.. انقطاع الكهرباء عن مستشفى شهداء الأقصى- (فيديو)

غزة: أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، الجمعة، انقطاع التيار الكهربائي وتوقف المولدات عن مستشفى شهداء الأقصى بسبب نفاد الوقود، “ما ينذر بوقوع كارثة إنسانية جديدة”.

وأعرب المكتب، في بيان نشره على منصة “تلغرام”، عن قلقه من “حالات وفاة قد يتعرض لها المرضى والأطفال، خاصة في أقسام العناية المركزة والحضانة”.

وقال البيان: “انقطاع التيار الكهربائي وتوقف المولدات الكهربائية عن مستشفى شهداء الأقصى في هذه الأثناء مما ينذر بوقوع كارثة إنسانية جديدة وتوقيف الخدمة الصحية بسبب نفاد الوقود”.

وتابع: “نخشى من وفاة مرضى وأطفال في أقسام العناية المركزة والحضانة، ونحمل جميع جهات الاختصاص والجهات ذات العلاقة المسؤولية الكاملة عن أي كارثة أو حالات وفاة قد يتعرض لها المرضى والأطفال، خاصة في أقسام العناية المركزة والحضانة”.

وفي وقت سابق الجمعة، حذر المكتب الإعلامي الحكومي من أن مستشفى “شهداء الأقصى” في مدينة دير البلح وسط القطاع، على وشك إيقاف الخدمة الصحية بسبب نفاد الوقود.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة خلّفت حتى الجمعة “23 ألفا و708 شهداء و60 ألفا و5 مصابين معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة”، وفقا لسلطات القطاع والأمم المتحدة.

(وكالات)