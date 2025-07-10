يهود أستراليا يشعرون بـ”انعدام أمان حقيقي” بسبب تزايد “معاداة السامية”

لقطة فيديو تظهر سيارة محترقة أمام كتابات معادية لإسرائيل في ضاحية وولاهرا في سيدني. 11 ديسمبر 2024. ا ف ب

سيدني: أعلنت المبعوثة الخاصة للحكومة الأسترالية المعنية بمكافحة “معاداة السامية”، جيليليان سيغال، يوم الخميس، أن اليهود الأستراليين يشعرون بـ“انعدام أمان حقيقي”، بعدما تزايدت التهديدات وأعمال التخريب والعنف الموجّهة ضدهم منذ اندلاع الحرب في غزة.

وبعد عام على تعيينها، أصدرت سيغال سلسلة من التوصيات لمكافحة معاداة السامية، ونددت بتصاعد العنف ضد يهود أستراليا.

ومنذ الهجوم غير المسبوق الذي شنّته حركة “حماس” على إسرائيل، في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، والذي أشعل فتيل الحرب في قطاع غزة، سُجّلت زيادة “مقلقة للغاية” في حوادث معاداة السامية، وفقًا لسيغال.

وأوضحت المسؤولة، خلال مؤتمر صحافي، أن عدد هذه الحوادث ارتفع بنسبة 300% خلال عام واحد.

وقالت: “لقد شهدنا إحراق سيارات، وحرق معابد يهودية، وتعرض يهود للمضايقات والهجمات. هذا أمر غير مقبول على الإطلاق”.

وأضافت، مفصّلة بعض هذه الحوادث: “هذه ليست حوادث معزولة، بل هي جزء من نمط أوسع من الترهيب والعنف يُشعر اليهود الأستراليين بعدم الأمان”.

وحذّرت من أن “هذا الأمر ينبغي أن يشكل مصدر قلق لجميع الأستراليين، لأن سلامة المجتمع وكرامته تعنينا جميعًا”.

(أ ف ب)