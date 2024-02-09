سياسة | دولي

يهود ألمانيا يطالبون مؤسسة علمية بتوضيح واقعة تشبيه أكاديمي لبناني لإسرائيل بالنازيين

منذ 39 دقيقة

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لندن- “القدس العربي”: بعد أن انفصلت مؤسسة ماكس بلانك عن أستاذ زائر، بسبب اتهامات له بمعاداة السامية، طالب رئيس المجلس المركزي لليهود في ألمانيا، جوزيف شوستر، بتوضيح الواقعة، واتخاذ عواقب بناء عليها.

وقال شوستر، الخميس، رداً على استفسار وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إن من الجيد أن المؤسسة انفصلت بالتراضي عن العالم غسان الحاج” لكنني لا أكتفي بتوضيح سطحي، بل إنني أنتظر توضيحاً للواقعة، وأنتظر قبل كل شيء احتياطات لضمان عدم تكرار هذه الحالات في المستقبل”.

تجدر الإشارة إلى أن الحاج كان يعمل لدى معهد ماكس بلانك للبحوث الإثنولوجية في مدينة هاله (بولاية سكسونيا-أنهالت)، منذ نيسان/أبريل 2023.

وجاء في بيان لمؤسسة ماكس بلانك أن الحاج نشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي عدة آراء لا تتوافق مع القيم الأساسية للمؤسسة.

وكانت المؤسسة أعلنت، الأربعاء، انفصالها عن العالم اللبناني- الأسترالي، مشيرة إلى أنها اتخذت القرار بالتوافق مع معهدها في مدينة هاله.

وأفادت تقارير إعلامية بأنه يُعْتَقَد أن الحاج قارن الهجوم الذي شنّته إسرائيل على قطاع غزة، عقب هجوم “حماس”، بأسلوب النازيين.

وكانت صحيفة “فيلت آم زونتاج” الألمانية، الصادرة يوم الأحد الماضي، اقتبست تصريحات للحاج؛ وعلى إثر ذلك، تعالت الأصوات المطالبة باتخاذ عواقب.

ولم يرد الحاج في البداية على استفسار من وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) عن هذا الموضوع، لكنه كتب على منصة إكس أنه لا يمكنه قبول أن يُوصف بطريقة غير مباشرة كعنصري، وذكر أنه تعلم الكثير من مؤلفين يهود.

وجاء في بيان للمؤسسة أن الباحثين يسيئون استخدام حقوق الحرية عندما يقوّضون مصداقية العلم من خلال تصريحات منشورة علناً، مشيرة إلى أنهم بذلك يضرّون أيضاً بسمعة وثقة المؤسسات الداعمة لهم، وقالت إن “الحق الأساسي في حرية التعبير ينتهي عند حد الالتزامات المتبادلة المتعلقة بالحرص والولاء في العلاقة الوظيفية (من جانب العاملين في مكان ما تجاه مكان عملهم)”. وأضافت المؤسسة أنه لا مكان للعنصرية والإسلاموفوبيا ومعاداة السامية والتمييز والكراهية والتحريض في مجموعة ماكس بلانك.

يذكر أنَّ أعمال الحاج تتركّز حول أنثروبولوجيا العنصريّة والقوميّة وتعدّد الثقافات والشتات في أستراليا والشرق الأوسط، ويُعَدّ كتابه «الأمّة البيضاء» من أشهر الأعمال الأنثروبولوجية المثيرة للجدل، وقد انتقد فيه توصيف التعدّدية الثقافية في أستراليا.

(وكالات)

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  1. يقول الكروي داود النرويج:
    فبراير 9, 2024 الساعة 6:53 ص

    شرفاء الأمة , ما أكثرهم !
    لكنهم مقيدين ببلادهم !!
    و لا حول ولا قوة الا بالله

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  2. يقول جوبا فلسطين:
    فبراير 9, 2024 الساعة 6:57 ص

    هولاء ليسوا يهود بل صهاينة ،
    والصهاينة لإمكان لهم على هذا الكوكب ، في كل حقبة من التاريخ تمت إبادتهم بسبب فسادهم ونشرهم الفتنة والنزاعات اينما وجدوا

    رد

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