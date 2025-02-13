 يهود أمريكيون لترامب: “لست إلها” ولا حق لك في سلب كرامة الفلسطينيين المتأصلة

لندن ـ “القدس العربي”:

وقع أكثر من 350 حاخاما وناشطا يهوديا على إعلان أمريكي يهاجم خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن غزة.

ونشر الإعلان في صحيفة “نيويورك تايمز” بعنوان “لا للتطهير العرقي في غزة”. وأشارت صحيفة “الغارديان” في تقرير أعدته مايا يانغ إلى أن الموقعين على الإعلان شجبوا خطة ترامب لتطهير غزة من سكانها.

وجاء في الإعلان الذي وقع عليه حاخامات من بينهم شارون بروس ورولي ماتالون وأليسا وايز، بالإضافة إلى مبدعين وناشطين يهود من بينهم توني كوشنر وإيلانا غلازر ونعومي كلاين ويواكيم فينيكس: “دعا ترامب إلى إبعاد جميع الفلسطينيين من غزة، الشعب اليهودي يقول لا للتطهير العرقي!”.

ويأتي الإعلان بعد اقتراح ترامب “بالسيطرة على غزة” وترك مليوني فلسطيني نجوا من الهجوم الإسرائيلي المميت على القطاع “بدون خيار” سوى مغادرة منازلهم.

وطلب ترامب من الأردن ومصر ودول عربية أخرى استقبال الفلسطينيين. وقد قوبلت الخطة بنقد واسع من الدول العربية والحلفاء الآخرين بأنها تطهير عرقي للفلسطينيين.

وقال كودي إدغرلي، مدير ومؤسس حملة “باسمنا” وأحد منظمي الإعلان، إنه جاء في “وقت حرج حيث تتغير الخطوط الحمراء السياسية التي كان يعتقد في السابق أنها غير قابلة للتحرك بسرعة مع ترسيخ تحالف ترامب ونتنياهو مرة أخرى”.

وقال إنه كان “مشجعا أن نشهد مثل هذا السيل السريع من الدعم من مختلف الأطياف الطائفية والسياسية”، مضيفا: “رسالتنا إلى الفلسطينيين هي أنكم لستم وحدكم، وأن اهتمامنا لم يتزعزع، ونحن ملتزمون بالقتال حتى آخر نفس لدينا لمنع التطهير العرقي في غزة”.

الحاخام تسبيتزر وصف خطة ترامب بـ”الخبيثة” واستحضر مذبحة هتلر في حق اليهود ونكبة 1948، وتهجير مئات الآلاف من الفلسطينيين قسرا من منازلهم من قبل الميليشيات الصهيونية.

وفي بيان صحافي مصاحب للإعلان، قال سبيتزر، الحاخام الكبير لجماعة دورشي تزديك في نيوتن بولاية ماساتشوستس: “من الأهمية بمكان أن نضيف نحن في المجتمع اليهودي الأمريكي أصواتنا إلى كل أولئك الذين يرفضون قبول هذه الخطة الخبيثة. أدى حلم هتلر بجعل ألمانيا “خالية من اليهود” إلى مذبحة شعبنا”. وأضاف سبيتزر “نحن نعلم جيدا مثل أي شخص آخر العنف الذي يمكن أن تؤدي إليه مثل هذه الأوهام. لقد حان الوقت لجعل وقف إطلاق النار دائما، وإعادة جميع الرهائن إلى ديارهم، والانضمام إلى الجهود الرامية إلى إعادة بناء غزة من أجل الناس الذين يعيشون هناك ومعهم”.

وقال بيتر بينارت، رئيس مجلة “جويش كارنتس” والذي وقع على الإعلان أيضا: “إنه لأمر مروع للغاية أن نرى الدرجة التي يكون بها الأشخاص الذين يتمتعون بشرعية واحترام كبيرين في مجتمعنا على استعداد لدعم شيء يعتبر أحد أعظم الجرائم في القرن الحادي والعشرين”. وقال الحاخام يوسي بيرمان، مدير مشروع الكنيس الجديد في واشنطن العاصمة “يبدو أن ترامب يعتقد أنه الرب وبصلاحية للحكم والتملك والهيمنة على بلدنا والعالم”. وأضاف بيرمان: “إن التعاليم اليهودية واضحة: ترامب ليس إلها ولا يمكنه أن يسلب كرامة الفلسطينيين المتأصلة أو يسرق أرضهم من أجل صفقة عقارية. إن رغبة ترامب في تطهير غزة عرقيا من الفلسطينيين أمر بغيض أخلاقيا. يرفض القادة اليهود محاولات ترامب لجني الأرباح من النزوح والمعاناة ويجب أن يتحركوا لوقف هذه الجريمة الشنيعة”.

وفي مقابلة مع بريت باير من قناة فوكس نيوز في نهاية الأسبوع، قال ترامب إنه “سيمتلك” غزة وقال إنها ستكون “تطويرا عقاريا للمستقبل”. وعندما سئل عما إذا كان الفلسطينيون سيكون لهم الحق في العودة، قال ترامب: “لا، لن يعودوا”. وأضاف ترامب – وهو رجل مقاولات عقارية سابق: “في غضون ذلك، سأستحوذ على هذه الأرض”. وذهب للقول “فكر فيها باعتبارها تطويرا عقاريا للمستقبل. ستكون قطعة أرض جميلة. ولن يتم إنفاق الكثير من الأموال”.