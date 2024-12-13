يهود ضد إسرائيل!

ما زالت التظاهرات تخرج تضامناً مع فلسطين وضد حرب الإبادة التي يشنها جنود الاحتلال على غزة. هذه مظاهرة يابانية في هيروشيما تضامناً مع فلسطين. وهذه وقفة احتجاجية في واشنطن تحمل لافتة كتب عليها: الحرية لفلسطين ولافتة أخرى: كفوا عن دعم حرب إسرائيل المجرمة. وهذه مظاهرة أمام قنصلية إسرائيل في واشنطن أيضاً مطالبة بوقف دعم حرب الإبادة. تظاهرة في صوفيا عاصمة بلغاريا ضد حرب جنود الاحتلال في غزة وجنوب لبنان، وأخرى في إسكتلندا، التي تضامنت مع فلسطين. ومظاهرة أمام سفارة أمريكا في إندونيسيا مطالبة بوقف إطلاق النار فوراً من إسرائيل. وفي فرنسا خرجت مظاهرات في جامعات فرنسية عديدة ضد حرب الإبادة الإسرائيلية، وفي أيرلندا طالبت التظاهرة بوقف شحن الأسلحة والطائرات إلى إسرائيل والشيء ذاته في لاهاي (هولندا) أمام المحكمة الجنائية الدولية وذلك احتجاجاً على مساندة هولندا لإسرائيل، كذلك التظاهرات في جامعات أمريكية ضد تمويل “سيتي بنك” لحرب إسرائيل على فلسطين وتظاهرات احتجاجية في أنقرة وكوبا وفي سويسرا (جنيف) وبروكسل (بلجيكا) وبرشلونة (إسبانيا) التي اعترفت بدولة فلسطين، وفي برلين (ألمانيا) وقبرص وسط ذلك وهذه التظاهرات كلها ترفع العلم الفلسطيني، ولكن إسرائيل لا تبالي وتتابع حرب الإبادة.
«يهودي» وليس «إسرائيلياً»!
عدد كبير من اليهود يقف ضد حرب الإبادة، وتظاهر في لندن طلاب يهود يرفعون لافتات يقول بعضها: “يهود مع فلسطين”. فاليهودية دين لا جنسية إسرائيلية بالضرورة حتى في هوليوود، عاصمة السينما الأمريكية، خرجت تظاهرة تطالب بوقف إطلاق النار في غزة.
أما المخرج اليهودي الذي كان أحد الفائزين بجائزة الأوسكار فقد أعلن رفضه لاستعمال اليهودية والمحرقة النازية من أجل “احتلالٍ سبّب الكثير من المعاناة للكثير من الأبرياء”، وأضاف المخرج غليزر حين نال الجائزة وقبلها وقال: “انظروا ماذا فعلوا حينذاك، ويقصد المحرقة النازية لليهود، مضيفاً: وانظروا إلى ما نفعله الآن! واعتبر حرب الإبادة في غزة تخلياً عن الإنسانية. وأضاف: “الآن نحن نقف هنا بصفتنا رجالاً يدحضون يهوديتهم، واختطاف “لاحتلال للهولوكوست مما أدى لاندلاع صراع للكثير من الأبرياء..” وتحية لليهود الذين يقفون ضد حرب الإبادة الإسرائيلية لأبناء غزة”.
أيها المطر: إني آمرك بالتوقف!
أضحكني خبر عن رئيس بلدية قرأته في منبر أثق في أخباره. والخبر يقول إن رئيس البلدية الغاضب من الأمطار الغزيرة هذا الصيف أصدر أمراً للشمس بأن تشرق وشجع رجال الدين على الصلاة للسماء لكي تتوقف هذه الأمطار!
ليت الأمور يمكن أن تتحقق على هذا النحو إذن لصلى أهل باريس لكي تعود الشمس وتشرق بعد أسبوعين من انقطاع الكهرباء عن الشمس (باللغة اللبنانية) وكما الكهرباء مقطوعة عن أهل بيروت. أحدق من النافذة فتبدو لي السماء معبدة بالرمادي منذ أسبوعين وليت رئيس البلدية إياه يقنع رئيسة بلدية باريس آن هيدالغو بالطلب من رجال الدين الصلاة لعودة الكهرباء إلى شمس باريس! وشر البلية ما يضحك..
فأمر رئيس البلدية للمطر بأن تتوقف عن الهطول لم يفلح، فهل تفلح في باريس مع رئيس بلديتها؟
الأسرة الملكية ونجوم السينما
الصحافة الفنية الفرنسية ومجلاتها العديدة تتعامل مع الأسرة البريطانية الملكية كما لو كانوا من نجوم السينما الفرنسية والعالمية وتلاحق أخبارهم ولهم في كل عدد صور. وهكذا مثلاً لا تكتفي الصحافة الفرنسية بنشر أخبار مرض السرطان الذي أصاب الملك تشارلز الثالث بل تنشر أيضاً أنباء محاولة السرقة التي كان تعرض لها ابنه وليم وزوجته وتقصير الشرطة في حراستهم.
وحتى لحية الأمير وليم (ولي العهد) موضوع للاهتمام وكيف أطالها قليلاً ليبدو أكثر وسامة ويجدد شبابه. وكيف مرضت زوجته كيت ميدلتون بالسرطان ونجت منه بعد عملية جراحية بالعلاج الكيميائي وعادت لممارسة واجباتها الإعلامية كزوجة لولي العهد.
أما الأمير هاري المتزوج من الممثلة الأمريكية نصف الرديئة ميغان فهو لا يتوقع تجديد بطاقة إقامته في الولايات المتحدة الأمريكية ولذا اشترى بيتاً في البرتغال ليصير حراً في التنقل من دون بطاقة إقامة.
انتقلوا إلى أغلفة المجلات
ولم تعد الصحافة الفرنسية تكتفي بنشر أخبارهم بل صارت تنشر صورهم على أغلفتها الأولى مما ينشط أرقام المبيعات فيما يبدو. وحتى الملكة كاميلا (التي كانت الشخصية المكروهة في بريطانيا) لأنها كانت عشيقة تشارلز الثالث أيام كان متزوجاً من الجميلة المحبوبة دايانا سبنسر والدة وليم وهاري، شاهدنا صورتها على غلاف مجلة فنية فرنسية مؤخراً. وفي الشهر الماضي مثلاً كان لا بد من صورة لأحدهم ولاحداهن على غلاف مجلة فرنسية. ويعرف الفرنسيون أخبارهم أكثر بكثير من أخبار حكامهم ورؤساء جمهوريتهم!
الطائرة الإباحية!
يعرف كل من رحل مؤخراً بالطائرة أن أمامه شاشة تلفزيون مثبتة على المقعد الجالس أمامه ويستطيع أن يختار القناة التلفزيونية التي يرغب في متابعة برنامجها. ولكن عطلاً أصاب الكمبيوتر الذي يوزع البرامج وفقاً لطلب الركاب، وصارت الشاشات تبث أفلاماً (إرغامية)! حدث ذلك على طائرة ترحل بين سيدني وطوكيو، ولم يعد الراكب يتحكم في شاشة التلفزيون أو يختار ما يناسبه أو يناسب ابنه الصبي المسافر معه..! وصارت الشاشات التلفزيونية في الطائرة تبث أحياناً الأفلام الإباحية العارية التي لم يخترها الراكب ناهيك عن طفل يرافقه في رحلته..
إنها التكنولوجيا، يوم معك ويوم ضدك!
بسم الله الرحمن الرحيم
يهود ضد إسرائيل مالوا
لنور السلم قد صالوا وجالوا
لا تتعدى نسبة هؤلاء اليهود الغير متصهينين 2% !
وهناك منهم من يستوطن فلسطين !!
ولاحول ولا قوة الا بالله
عاش الشعب العراقي محنة الحصار الاقتصادي لاكثر من عقد ، واشتدت حالة الجوع والحرمان في منتصف التسعينيات من القرن الماضي ، وكان البلد يعتمد على الزراعة ، ويتأمل ويرجو هطول المطر من أجل البدء بموسم الزراعة ، ولكن حبست السماء خيرها عن البلد ، وهنا تدخل وعاظ السلاطين واشارو على حاكم العراق باقامة صلاة الاستسقاء ، فامر الحاكم نائبه بالذهاب الى جزيرة صلاح الدين ليقيم الصلاة فيها مع جمع من القادة والمسؤولين (( المؤمنون )) واقيمت الصلاة و بعد انتهاء الطقوس .. هم (( المؤمنون )) بركوب سياراتهم الفارهة نوع مارسيدس ، ولكن اعترضهم راعي اغنام فسلم عليهم وقال لهم : لن ينزل المطر .. وانتم على هذه الحال تركبون سيارات فارهة غالية الثمن وترجون الله !!! . هذه الصلاة لن تعدى حدود شفاهكم .. ربما هذه القصة تحمل بعض الطرافه لكنها حقيقة ، وكل صلوات الحكام الظالمين ودهاقنة الدين (( المتأسلمون )) اما ان تكون بروتوكولية كما هي صلوات الاعياد التي يؤمها الحاكم أو رياء أ، و هي محاولة لاقناع الرأي العام ومجاملة الجهلة .
اما دعاء وصلوات الفقراء والناس ( الاوادم ) فهي من تصل إلى رب سميع مجيب .
لو انهم من الموءمنين حقا وفعلا لكان كل واحد منهم اتى حاملا مظلة لتقيه من المطر المنتظر
بسم الله الرحمن الرحيم
كان جدي عالم حماة وخطيبهاالشيخ محمد الحامد رحمه الله يدعو الله فينزل المطر حيث يقف على باب المدينة وخلفه أهالي المدينة ويلبس الجبة بالمقلوب تذللا لله ويدعو الله بصلاة الاستسقاء فلا ينزل إلا والمطر يغمر الناس ويفيض في الطرقات وحدث يوم وفاته أن وضعوا تسجيلا بصوته يبث من مئذنة المسجد( يدعو الله بصلاة الاستسقاء )وكان الجو صيفا فإذا بالمطر ينزل وأسعف مئات الآلاف من المشيعين وقد صلى عليه أيضا صلاة الغائب في الحرم النبوي الشريف الشيخ عبد العزيز بن باز عام 1969
بسم الله الرحمن الرحيم
يتبع
هَل تَرى مِن مُخَلَّدٍ غَيرَ أَنَّ الله
يَبقى وَتَذهَبُ الأَشياءُ
لَو بَكَت هَذِهِ السَماءُ عَلى قَوم
كِرامٍ بَكَت عَلينا السَماءُ
هذا لأن اليهودية أيضا دين انساني مثل بقية الأديان التي نزلت ، جاءت لإصلاح وتهذيب أعماق نفوس البشر و لحل مشاكلهم ولتنظيم المجتمعات ، لكن البشر يسئ فهم الاديان وما هو غرضها ويلعب دور الإله في التشريع والتفسير حسب قناعاته ومصالحه بعيدة عن المنطق . فالقتل والتعدي واغتصاب حقوق الشعوب الاخرى هي من المحرمات عند اليهود الملتزمين دينيا ، كذلك أيضا معظم اليهود الذين ينحدرون من عوائل ممن كان شاهدا على مأساة الحرب العالمية الثانية والمحرقة لا يريدوا تكرار نفس المأساة والمعاناة مع الشعب الفلسطيني أو مع اية شعوب أخرى .
أفانين كبة – كندا
لايوجد مايسمى اساؤوا فهم الاديان !!!!!!!!! في الحق وهو انهم لعبوا بالاديان عمدا مع كامل الاصرار
أخي غلطان، الأمر دوماً وهو شأن الإنسان منذ فجر التاريخ وحتى يومنا هذا هو في تأويل وتحويل الجوهر إلى واقع ملموس!
صباح الحرية لك أختي غادة السمان وللجميع. صباح الأمل الذي أشرق على سوريا والعالم. ونهضت سوريا من الرماد كطائر الفنيق وفرّ الأسد, وكأنه عنوان قصة لأطفال المستقبل يتم كتابتها اليوم. أملنا أن يكون يوم مشرق للحرية لسوريا والعالم أجمع.
ليس أشد ألماً أن تتحرر من السجن تاركاً أخواتك ورفاقك تحت الظلم والإجرام الذي نعانيه على مدى سنين طويله. وكما قال نلسون مانديلا عميد الأحرار في العالم “نعلم أن حريتنا تبقى ناقصة بدون حرية الفلسطينيين”.
وكما قال المخرج كليزر , وأنظروا أيضاً مافعله نظام الإجرام الأسدي لقد تخلينا عن الإنسانية واختطف بشارون أسدوف الهارب سوريا وشام التاريخ والحضارة الإنسانية. وكما سفطت واحدة من فكيّ الكماشة سنبقى دوماً ونقاتل من أجل أن يسقط الإحتلال الفاشي وإجرامه ضد الشعب الفلسطيني.
لي صداقة مع زوجان يهوديان في أمريكا أعضاء في الصوت اليهودي من أجل السلام, كانوا من أوائل الذين هنأ الشعب السوري بالحرية وسقوط واحد من الكوابيس التي تقبع فوق رؤسنا, وربما الشخص الوحيد الذي تذكرته في ذلك اليوم المشرق للحرية هو الكاتب اللبناني الياس خوري رحمه الله رفيقنا في الإنسانية على مدى السنين ورفيق فلسطين وكل الشعوب التي تتوق إلى الحرية ومازال معنا وكلنا أمل. مع خالص محبتي وتحياتي للجميع.
مبروك سقوط الطاغية أخي اسامة
كل الاحترام لك… ننتظر خاطرة مدينتك دمشق خاطرة بعد كسر قيودها
بسم الله الرحمن الرحيم
في انتظار غودو…
مرحبا أديبتنا غادة , انا حاليا اقوم بعمل واجبي النهائي في الجامعه بتخصص اللغه العربيه عليكي و خاصه عن رواية بيروت 75 .
هل هناك أي فرصة في التواصل معك لبعض الأسئله عنك و عن روايتك الرائعه (بيروت 75 )
بسم الله الرحمن الرحيم
في انتظار غودو…