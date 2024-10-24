«يوتوبيا بحجم الكفّ» للشاعر زيرفان أوسى

صدر حديثاً، عن دار كتب للنشر في بيروت كتاب شعري جديد للشاعر والكاتب زيرفان أوسى بعنوان «يوتوبيا بحجم الكفّ»، ضمن سلسلة إشراقات التي يشرف عليها ويختار نصوصها ويقدم لها الشاعر والمفكّر أدونيس، والكتاب إهداءً إلى النساء الإيزيديات /لأسيرات، اللاتي وقعن ضحايا جرّاء هجوم «داعش» على مناطق مختلفة في العراق، جاء الكتاب في 184 صفحة من القطع المتوسط، تُنشر السلسلة بمنحة خاصة من مؤسسة غسان جديد للتنمية، قام بتصميم الغلاف الفنان أحمد معلا.

نصوص الكتاب تأتي على محاور متعددة، أبرزها التعصب العرقي والديني الذي تتعرض له الأقليات، الوحدة والغربة والحريات، من الثيمات المهمة التي بُحثت شعراً في هذا الكتاب. ومما جاء في كلمة الغلاف، التي كتبها أدونيس: الشعر، بوصفه حياةً وحرّيةً وحبّاً، هو ما تؤسس له اليوم أصوات شعرية متنوعة، نساءً ورجالاً في مختلف البلدان العربية. وتلك هي ظاهرة فريدة في تاريخ الإبداع الشعري العربي.

زيرفان أوسى شاعر وكاتب من إقليم كردستان العراق، يكتب باللغة الكردية والعربية، ترجمت نصوصه الشعرية إلى لغات مختلفة، له عدة كتب شعرية ونقدية.