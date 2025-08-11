“يوجد محرقة في غزة”.. غرافيتي على “حائط البراق”.. وشرطة الاحتلال تعتقل مستوطنا عشرينيا

القدس- “القدس العربي”:

اعتقلت الشرطة الإسرائيلية مستوطنا عشرينيا بعد أن قام بكتابة شعارات على “حائط البراق” الحائط الغربي في القدس، تضمنت عبارة “هناك محرقة في غزة”.

وخلال التحقيق، أقر المستوطن الذي يبلغ من العمر 20 عاما بما نسب إليه، وقدم اعتذاره، حيث أعلن في البداية أنه أفرج عنه بشروط تقييدية.

وأصدرت الشرطة لاحقا توضيحا أكدت فيه أن المشتبه به لم يفرج عنه بشروط كما تم تداوله، بل سيعرض على المحكمة في وقت لاحق من اليوم لجلسة استماع في قضيته، حيث ستطلب الشرطة تمديد اعتقاله.

وأثار الحادث ردود فعل غاضبة في الأوساط السياسية، إذ كتب وزير المالية بتسلئيل سموتريتش على منصة “إكس” أن “البعض قد نسي ما يعنيه أن يكون يهوديا”.

فيما اعتبر رئيس حزب أزرق أبيض بيني غانتس أن ما حدث “جريمة ضد شعب إسرائيل بأكمله”.

وقالت يديعوت أحرنوت انه “على حائط البراق، خُطّت عبارة “يوجد محرقة في غزة”.

وبحسب الصحيفة فإن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قال إن هناك حادثة تخريب حجارة حائط البراق (الحائط الغربي)، وهو أقدس مكان لدى الشعب اليهودي – جريمة بحق الشعب الإسرائيلي كله.

وقال إنه يدعو الشرطة للتحقيق وإنزال العقوبة بالمجرمين.

وتابع: “أماكننا المقدسة يجب أن تبقى خارج أي خلاف”.

وعُثر صباح اليوم (الاثنين) على نقش احتجاجي، خطّه مجهولون ضد الحرب على قطاع غزة، في الجزء الجنوبي من الحائط الغربي بالقدس.

ورُشّ النقش “هناك محرقة في غزة” في القسم المقابل لـ”إزرات إسرائيل”، وهي منطقة مخصصة للصلاة دون فصل بين الجنسين.

وأعرب حاخام الحائط الغربي والأماكن المقدسة، الحاخام شموئيل رابينوفيتش، عن أسفه واحتجاجه الشديد على هذا الفعل الخطير، الذي قال إنه ينتهك حرمة المكان بشكل صارخ.

وأضاف: “المكان المقدس ليس مكانًا للتعبير عن الاحتجاجات، مهما كانت، وخاصةً عندما يُرتكب في أقدس مكان للشعب اليهودي بأكمله. يجب على الشرطة التحقيق في هذا الفعل، وتحديد هوية المجرمين المسؤولين عن هذا التدنيس، وتقديمهم للعدالة”.

وقالت مصادر عبرية إن المشتبه به في رشّ الغرافيتي على حائط البراق ارتكب الليلة عملًا مشابهًا أيضًا على جدار الكنيس الكبير في وسط المدينة.