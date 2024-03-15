يوروبا ليغ: قرعة ربع النهائي تضع ليفربول مع أتالانتا وميلان مع روما

نيون (سويسرا): أسفرت قرعة الدور ربع النهائي لمسابقة الدوري الاوروبي “يوروبا ليغ” لكرة القدم التي أجريت الجمعة في نيون السويسرية، عن وقوع ليفربول الانكليزي مع أتالانتا الايطالي، فيما يتواجه ميلان الإيطالي مع مواطنه روما.

ويبحث ليفربول حامل لقب هذه المسابقة ثلاث مرات، عن رباعية تاريخية حيث سبق ان احرز لقب كأس الرابطة، ولا يزال ينافس بقوة على ثلاث جبهات (الدوري والكأس المحليين ويوروبا ليغ)، ذلك في الموسم الاخير لمدربه الالماني يورغن كلوب الذي أعلن رحيله في نهاية الموسم.

ويحتل “الحمر” حاليًا المركز الثاني في ترتيب الدوري الانكليزي بفارق الاهداف عن أرسنال المتصدر، وسيواجه مانشستر يونايتد الاحد في الدور ربع النهائي لمسابقة الكأس.

وعلى الرغم من انّ معظم الترشيحات ستصبّ في مصلحة ليفربول الذي توج لآخر مرة بلقب هذه المسابقة في موسم 2000-2001 حين كانت تحت مسمى كأس الاتحاد الأوروبي، الا انّ اتالانتا سيطمح لبلوغ نصف النهائي للمرة الاولى في تاريخه.

ومن جهة اخرى، سيأمل ميلان ان تبتسم له المسابقة القارية بعدما تلاشت حظوظه بإحراز لقب الدوري الايطالي حيث يتخلف بفارق 16 نقطة عن جاره انتر المتصدر، لكن سيكون عليه تخطي عقبة روما الذي يمرّ بفترة انتعاش تحت قيادة لاعبه الاسطورة السابق ومدربه الحالي دانييلي دي روسي.

في المقابل، سيلعب باير ليفركوزن الالماني بقيادة مدربه الاسباني شابي الونسو الذي لم يتعرّض بعد لاي هزيمة في مختلف المسابقات هذا الموسم، مع وست هام الانكليزي.

ويقدّم ليفركوزن موسمًا تاريخيا بكل ما للكلمة من معنى ويتصدر ترتيب الدوري الالماني بفارق عشر نقاط عن بايرن ميونيخ البطل في المواسم الـ 11 الاخيرة، وسيكون مرشحا فوق العادة لتخطي عقبة وست هام الذي يحتل المركز السابع في ترتيب الدوري الانكليزي.

وستجمع المواجهة الاخيرة من دور الثمانية بنفيكا البرتغالي مع مرسيليا الفرنسي.

وسبق ان بلغ بنفيكا نهائي المسابقة القارية الثانية ثلاث مرات دون ان يفلح في إحراز اللقب، لكنه سيكون مرشحا لتخطي مرسيليا الجريح والذي يحتل حاليا المركز السابع في ترتيب الدوري الفرنسي.

ويتواجه في الدور نصف النهائي الفائز من لقاء بنفيكا ومرسيليا مع الفائز من ليفربول وأتالانتا، بينما سيلعب الفائز من ليفركوزن ووست هام مع الفائز من روما وميلان.

وتقام مباريات الذهاب من دور الثمانية في 11 نيسان/ابريل، والاياب في 18 منه، فيما يُلعب ذهاب نصف النهائي في 2 أيار/مايو والاياب في التاسع منه.

وستقام المباراة النهائية للبطولة على ملعب “أفيفا” في دبلن في 22 أيار/مايو.

(أ ف ب)