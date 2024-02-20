يورو آسيا ريفيو: بايدن شريك في الجرائم الإسرائيلية ولا فائدة من المراوغة والخطاب المزدوج والقلق الكاذب على حياة المدنيين

واشنطن- “القدس العربي”: لأكثر من أربعة أشهر، كان الرئيس الأمريكي جو بايدن هو الشريك الأول في القتل الجماعي الذي ارتكبته إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني في غزة، ففي كل يوم يقتل مئات المدنيين بالأسلحة الأمريكية، وبشكل متزايد بسبب الجوع والمرض .

ومن لا يشعر بالمعاناة الإنسانية بطريقة أو بأخرى أمام قسوة وحجم هذه المذبحة فهو شخص مثير للاشمئزاز، تماماً كما هو الحال مع بايدن والعديد من مساعديه.

أذرع اللوبي الإسرائيلي القوية – ولا سيما لجنة الشؤون العامة الأمريكية الإسرائيلية (إيباك) والأغلبية الديمقراطية من أجل إسرائيل – لا تزال تمارس نفوذاً هائلاً على الغالبية العظمى من الكونغرس

وكما لاحظ نورمان سولومون في مقال نشره موقع “يورآسيا ريفيو”، هناك حالة منتشرة على نطاق واسع في الولايات المتحدة من التخدير، وهي تشمل بعض العوامل من التحيز العرقي والعنصري والديني ضد العرب والمسلمين.

وقال سولومون إن الميل الحاد المؤيد لإسرائيل في وسائل الإعلام الإخبارية يسير بالتوازي مع ميل المسؤولين الحكوميين الأمريكيين، مع لغة تنقل بشكل روتيني احتراماً أقل بكثير لحياة الفلسطينيين مقارنة بحياة الإسرائيليين.

وبينما تراجعت مصداقية الحكومة الإسرائيلية، فإن أذرع اللوبي الإسرائيلي القوية – ولا سيما لجنة الشؤون العامة الأمريكية الإسرائيلية (إيباك) والأغلبية الديمقراطية من أجل إسرائيل – لا تزال تمارس نفوذاً هائلاً على الغالبية العظمى من الكونغرس.

وبحسب ما ورد، هناك عدد قليل من المشرعين على استعداد للتصويت ضد المساعدات العسكرية الضخمة التي تجعل المذبحة في غزة ممكنة.

ومن الأمثلة المروعة على ذلك السيناتور كريس فان هولين من ولاية ماريلاند. وفي ليلة الاثنين، توجه إلى قاعة مجلس الشيوخ وأدان إسرائيل بعبارات لا لبس فيها. وقال: “إن الأطفال في غزة يموتون الآن بسبب الحرمان المتعمد للطعام” .

وأضاف “بالإضافة إلى رعب تلك الأخبار، هناك شيء آخر صحيح. هذه جريمة حرب. إنها جريمة حرب كتابية. وهذا يجعل منظميها من مجرمي حرب”.

عند مشاهدة مقطع الفيديو من خطاب فان هولين الحماسي، قد تفترض أنه سيصوت ضد إرسال 14 مليار دولار كمساعدات عسكرية إضافية إلى “مجرمي الحرب” هؤلاء. ولكن بعد ساعات، فعل العكس تماما.

خطاب السيناتور كريس هولين كان ينبض بالوضوح الأخلاقي بشأن غزة ولكنه فعل العكس تماماً عند التصويت

وكما أشار الصحافي رايان غريم ، فإن “خطاب السيناتور كان ينبض بالوضوح الأخلاقي – حتى تحول إلى أساس منطقي متعثر لتصويته المرتقب بنعم”.

في المقابل، صوت ثلاثة من أعضاء مجلس الشيوخ من الكتلة الديمقراطية – جيف ميركلي، وبيتر ويلش، وبيرني ساندرز – بـ “لا” .

وألقى ساندرز خطابا قويا دعا فيه إلى الأخلاق بدلا من المزيد من الانهيار الأخلاقي من أعلى قمة الحكومة الأمريكية.

وبينما كان مجلس الشيوخ يتداول، أوضح البيت الأبيض مرة أخرى أنه غير جاد في الوقوف في طريق الهجوم الإسرائيلي المخطط له على مدينة رفح. وهذا هو المكان الذي لجأ فيه معظم سكان غزة الباقين البالغ عددهم 2.2 مليون نسمة إلى ملجأ غير آمن من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأكد الكاتب أن بايدن مصمم على ما يبدو على الاستمرار في تمكين جرائم الحرب الإسرائيلية المستمرة حيث سأل أحد الصحافيين المتحدث الرسمي جون كيربي السؤال التالي: : هل هدد الرئيس يومًا بتجريد إسرائيل من المساعدة العسكرية إذا مضت قدمًا في عملية رفح التي لا تأخذ في الاعتبار ما يحدث للمدنيين؟ ليرد “سنواصل دعم إسرائيل. لديهم الحق في الدفاع عن أنفسهم ضد حماس، وسنواصل التأكد من أن لديهم الأدوات والقدرات اللازمة للقيام بذلك”.

بعيداً عن العبارات الفارغة، لا تخطط إدارة بايدن لتوبيخ إسرائيل مهما فعلت، وهذا يعني السماح للقوات بدخول رفح وقتل المدنيين دون مواجهة أي عواقب

وفي وقت لاحق من هذا الأسبوع، لخصت صحيفة بوليتيكو ما يلي: “لا تخطط إدارة بايدن لمعاقبة إسرائيل إذا شنت حملة عسكرية في رفح دون ضمان سلامة المدنيين”. ونقلاً عن مقابلات مع ثلاثة مسؤولين أمريكيين، ذكر المقال أنه “لا توجد خطط توبيخ قيد الإعداد، مما يعني أن القوات الإسرائيلية يمكن أن تدخل المدينة وتلحق الضرر بالمدنيين دون مواجهة العواقب الأمريكية”.

ويواصل بايدن العمل كشريك بينما يتحدث بعبارات مبتذلة عن القلق بشأن حياة المدنيين في غزة. وشهراً بعد شهر، بذل كل ما في وسعه لتزويد الجيش الإسرائيلي بالإمدادات إلى الحد الأقصى.

تحت عنوان مناسب – “ بايدن غاضب من نتنياهو؟ اعفنى. – كتب جاك ميركينسون، كبير محرري صحيفة نيشن ، هذا الأسبوع: “في العالم الحقيقي، واصل بايدن وشركاؤه التشريعيون تسليح إسرائيل؛ في الواقع، قامت القيادة الديمقراطية في مجلس الشيوخ بدعوة الناس في مباراة السوبر بول يوم الأحد للتصويت على مشروع قانون من شأنه، إلى جانب إعادة تسليح أوكرانيا، أن يرسل لإسرائيل 14.1 مليار دولار أخرى مقابل ما يسمى مجازاً “المساعدة الأمنية”.

منذ أكتوبر/تشرين الأول، شكلت الاحتجاجات والنشاط الملهم في الولايات المتحدة تحدياً للدعم الأمريكي للهجوم العسكري الإسرائيلي على غزة.

وهناك عامل إضافي يلوح في الأفق في هذا العام الانتخابي مع ثمانية أشهر فقط على بدء التصويت الذي قد يعيد دونالد ترامب إلى الرئاسة، حيث أصبح احتمال عودته إلى السلطة حقيقيا للغاية. ومع تعيين بايدن ليكون مرشح الحزب الديمقراطي، يحرص عدد لا يحصى من الأفراد والجماعات على تجنب قول الكثير من الانتقادات للرئيس الذي يريدون إعادة انتخابه.

وبدلاً من الصراحة، كانت الخيارات الروتينية هي العبارات الملطفة والصمت. لكن هذا خطأ فادح أخلاقيا وسياسيا.

القاعدة الانتخابية التي سيحتاجها بايدن لإعادة انتخابه تتعارض بشدة مع دعمه للحرب الإسرائيلية على غزة

إن القاعدة الانتخابية التي سيحتاجها بايدن لإعادة انتخابه تتعارض بشدة مع دعمه للحرب الإسرائيلية على غزة، حسبما يؤكد سولومون، الذي أشار، أيضاً، إلى أن استطلاعات الرأي تظهر أن الشباب، على وجه الخصوص، يعارضون ذلك بأغلبية ساحقة. لقد رأى معظمهم القشرة الرقيقة لمناشداته الضعيفة لإسرائيل بعدم قتل هذا العدد الكبير من المدنيين.

ولا يمكن لأي قدر من المراوغة أو الصمت أو الحديث المزدوج أن يجعل سياسات بايدن مقبولة أخلاقيا. ولكن – في حين تجمع الإدارة بين قلقها بشأن العلاقات العامة وإمدادها بالأسلحة العسكرية – يواصل المدافعون عن بايدن المراوغة والتمارين اللفظية للدفاع عما لا يمكن الدفاع عنه.

واختتم سولومون المقال بالقول إن مسار العمل الأفضل بكثير هو الصراحة الفعلية بشأن الحقائق فالانهيار الأخلاقي لجو بايدن يمكّن الحكومة الإسرائيلية من الاستمرار، مع الإفلات من العقاب، في مذبحتها واسعة النطاق ضد الشعب الفلسطيني. وفي هذه العملية، يزيد بايدن من فرص سيطرة الحزب الجمهوري، بقيادة الفاشي دونالد ترامب، على البيت الأبيض في يناير.