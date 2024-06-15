يورو 2024: إيطاليا تستهل حملة الدفاع عن لقبها بفوز صعب على ألبانيا

دورتموند: استهل منتخب إيطاليا حملة الدفاع عن لقبه بفوز بشق الأنفس على ألبانيا بنتيجة 2/1 مساء السبت في الجولة الأولى بالمجموعة الثانية لبطولة أمم أوروبا يورو 2024 في ألمانيا.

وأحرج منتخب ألبانيا نظيره الإيطالي وهز شباكه بعد مرور 22 ثانية بتسديدة نديم بايرامي الذي سجل أسرع هدف في تاريخ بطولات اليورو.

ولكن المنتخب الإيطالي رد بقوة وسجل هدفين برأسية أليساندرو باستوني وتسديدة نيكولو باريلا في الدقيقتين 11 و16 لينتزع أبطال يورو 2020 ثلاث نقاط ثمينة في المجموعة الحديدية.

ويستعد منتخب إيطاليا لاختبار قوي يوم الخميس المقبل في الجولة الثانية عندما يلاقي إسبانيا التي فازت على كرواتيا بثلاثية دون رد في وقت سابق اليوم السبت.

أما منتخب ألبانيا سيلتقي مع كرواتيا يوم الأربعاء المقبل في لقاء الجريحين.

(د ب أ)