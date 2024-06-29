يورو 2024: سويسرا تقصي إيطاليا حاملة اللقب وتبلغ ربع النهائي بالفوز عليها بثنائية

برلين: تنازلت إيطاليا عن لقبها بطلة لكأس أوروبا في كرة القدم بخسارتها أمام سويسرا 0-2 السبت على الملعب الأولمبي في برلين في الدور ثمن النهائي من النسخة السابعة عشرة المقامة في ألمانيا.

واستحقت سويسرا تماماً بلوغها ربع النهائي للمرة الثانية توالياً بعدما كانت الأفضل بشكل كبير طيلة فترات اللقاء الذي حسمته لصالحها بفضل هدفين رائعين لريمو فرويلر (37) وروبن فارغاس (46).

وتلتقي سويسرا في ربع النهائي الفائز من مواجهتي المنتخبين الإنكليزي والسلوفاكي الأحد في غيلزنكيرشن، مع طموح بلوغ دور الأربعة لأول مرة لها في سادس مشاركة لها.

(وكالات)