يورو 2024.. موقعة الأسود والطواحين لا تخضع للتوقعات  

برلين: شق منتخب إنكلترا طريقه بصعوبة إلى المربع الذهبي لكأس أمم أوروبا (يورو 2024)، لكنه سيكون على موعد مع مهمة شاقة حينما يلاقي نظيره الهولندي غدا الأربعاء.

وتأهل منتخب إنكلترا إلى المربع الذهبي في ثلاث بطولة كبرى تحت قيادة المدرب غاريث ساوثغيت، في مسيرة متميزة بدأت منذ مونديال روسيا 2018، لكن كان الاستثناء الوحيد في مونديال قطر 2022 حينما فشل الأسود الثلاثة في بلوغ هذه المحطة.

وستكون طموحات إنكلترا في بلوغ نهائي البطولة القارية معلقة لحين الانتهاء من الاختبار الصعب أمام هولندا بقيادة المدرب رونالد كومان، والتي فشلت هي الأخرى في الظهور بشكل مقنع في دور المجموعات قبل أن تنتفض في الأدوار الإقصائية.

وفي الوقت الذي احتاج فيه المنتخب الإنكليزي لهدف قاتل من جود بيلينغهام في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع أمام سلوفينيا في دور الستة عشر، قبل حسم الفوز في الوقت الإضافي. ثم استفاد الأسود الثلاثة من تألق الحارس جوردان بيكفورد وتصديه لضربة الجزاء الحاسمة أمام سويسرا في دور الثمانية، وشقت الطواحين طريقها بثبات إلى المحطة قبل الأخيرة من البطولة القارية بعد فوز مقنع على رومانيا 3 /صفر في دور الستة عشر ثم انتصار صعب على تركيا 2/ 1 في دور الثمانية.

ويصعد الفائز من تلك المواجهة لملاقاة الفائز من موقعة فرنسا مع إسبانيا في المباراة النهائية ليورو 2024 يوم 14 تموز/ يوليوعلى الاستاد الأولمبي في برلين.

ويعاني لاعبو إنكلترا من الإنهاك بعد أن احتاجوا لخوض وقت إضافي أمام سلوفينيا وسويسرا قبل حسم التأهل للمربع الذهبي في الوقت الذي حسم منتخب هولندا الفوز في مباراتيه بالأدوار الإقصائية في الوقت الأصلي.

وسيكون اللقاء هو الرابع بين إنكلترا وهولندا في بطولة كبرى، حيث فازت الطواحين 3/ 1 في يورو 1988 بفضل هاتريك ماركو فان باستن، قبل التعادل السلبي في مونديال 1990، ثم فازت إنكلترا 4/ 1 في يورو 1996.

وفازت إنكلترا مرة وحيدة في آخر تسع مواجهات مع هولندا على مستوى كافة المسابقات مقابل أربعة تعادلات وأربع هزائم، حيث تحقق هذا الفوز في أمستردام بهدف دون رد خلال المباراة الودية التي جمعت بينهما في آذار/ مارس 2018.

وفي الوقت الذي تعرض فيه ساوثغيت لانتقادات بسبب مستوى الأداء في يورو 2024، فإن سجله في البطولة لا خلاف عليه، إذ قضى منتخب إنكلترا 22 عاما بين 1996 و2018 دون أن يبلغ المربع الذهبي للبطولة القارية. لكن منذ مونديال روسيا، وصل الأسود الثلاثة لهذه المحطة ثلاث مرات في البطولات الكبرى.

وبعد 65 عاما لم تشرق فيها شمس إنكلترا في المباراة النهائية من البطولة القارية، أصبح الفريق على أعتاب بلوغ نهائي اليورو للمرة الثانية على التوالي بعد خسارة نهائي النسخة الماضية على يد إيطاليا بركلات الجزاء الترجيحية.

وخلال ثلاث مشاركات سابقة في الدور قبل النهائي من البطولة القارية، خسر منتخب إنكلترا في أول مباراتين على يد يوغسلافيا في 1968 وأمام ألمانيا في 1996، ثم فاز على الدنمارك 2/ 1 في نصف نهائي النسخة الماضية. وتمكنت ثلاثة منتخبات فقط من بلوغ نهائي اليورو مرتين أو أكثر على التوالي، ويتعلق الأمر بالاتحاد السوفيتي في عامي 1960 و1964 وألمانيا (ثلاث مرات) في أعوام 1972 و1976 و1980 وإسبانيا في عامي 2008 و2012.

وبالنسبة لمنتخب هولندا، سيكون هذا الظهور السادس في المربع الذهبي الأوروبي، إذ خسر الفريق في آخر أربع مشاركات له في هذا الدور، ويرجع آخر انتصار له في هذه المحطة من البطولة القارية إلى عام 1988 قبل الفوز باللقب، حين سجل فان باستن أحد أشهر الأهداف في تاريخ نهائي البطولة.

وسيكون هذا الظهور الأول لهولندا في الدور نصف النهائي لليورو منذ عام 2004، حينما خسرت أمام البرتغال بهدفين لهدف.

ويبرز في صفوف منتخب هولندا المهاجم ممفيس ديباي الذي أطلق 17 تسديدة وساهم في عشر فرص، وكذلك كودي جاكبو صاحب الـ13 تسديدة والذي ساهم في 11 فرصة.

ويعتبر جاكبو هداف الطواحين برصيد ثلاثة أهداف يعتلي بها صدارة قائمة الهدافين رفقة ثلاثة لاعبين آخرين، في الوقت الذي يمتلك ديباي لمسة ساحرة لا غنى عنها، مثل تلك التي أمد بها شتيفان دي فري أثناء تسجيله هدف التعادل في مرمى تركيا.

وفي منتخب إنكلترا يبرز اسم الهداف التاريخي هاري كين الذي يعتبر اللاعب الوحيد رفقة الفرنسي أنطوان غريزمان الذي سجل خمسة أهداف في تاريخ الأدوار الإقصائية للبطولة.

وسجل هاري كين نجم بايرن ميونخ هدفين فقط حتى الآن في ألمانيا، ولمس الكرة 23 مرة فقط في مناطق جزاء المنافسين.

(د ب أ)