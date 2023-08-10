يوسف بلايلي يوّقع لمولودية الجزائر براتب شهري ضخم- (فيديو وصور)

الجزائر: أعلن نادي مولودية الجزائر، يوم الأربعاء، تعاقده رسميا مع يوسف بلايلي، نجم المنتخب الجزائري الأول.

ونشر مولودية الجزائر في حسابه على موقع “فيسبوك” صورة لبلايلي، وهو يحمل قميصا لمولودية الجزائر عليه اسمه ورقم 10، متوسطا والده حفيظ، ومحمد حكيم حاج رجم، رئيس مجلس إدارة نادي المولودية.

وعلق مولودية الجزائر على الصورة وخبر انضمام بلايلي لصفوفه بالقول: “الملك يوسف الـ10 مرحبا بك في (العميد)”، دون يذكر تفاصيل مدة وقيمة العقد.

كانت مصادر عديدة أشارت في وقت سابق لتوصل المولودية لاتفاق مع بلايلي، للانضمام إليه، مقابل راتب شهري بنحو 100 ألف دولار، وهو الأمرالذي سيجعل من اللاعب الأغلى في تاريخ الدوري الجزائري.

(د ب أ)