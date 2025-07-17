يوسي ميلمان: حكومة نتنياهو تنافق.. تدافع عن الدروز في سوريا بينما تمارس التمييز العنصري ضدهم في إسرائيل

أفراد من الطائفة الدرزية السورية يعبرون إلى مرتفعات الجولان. 17 يوليو 2025. ا ف ب

القدس: اعتبر محلل أمني إسرائيلي، الخميس، أن حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تمارس النفاق بزعمها الدفاع عن الدروز في سوريا، بينما تمارس التمييز العنصري ضدهم في إسرائيل.

وقال المحلل بصحيفة “هآرتس” يوسي ميلمان، بمنشور على منصة “إكس”: إن “جهود حكومة نتنياهو لمساعدة الدروز في سوريا غارقة في مستنقع مظلم من السخرية والنفاق”.

وأضاف: “إذا كانت الحكومة تُولي الدروز كل هذا الاهتمام، فعليها إلغاء، أو على الأقل تعديل، قانون القومية الذي بادر به عضو الكنيست (البرلمان) آفي ديختر (من الليكود)، والذي أقرّه الكنيست بأغلبية 62 صوتًا مقابل 55 صوتًا”.

ההחלצות של ממשלת נתניהו לעזרת הדרוזים בסוריה טבולה בביצה עכורה של ציניות וצביעות. אם הממשלה אכן כה דואגת לדרוזים, שתבטל או לפחות תשנה, את חוק הלאום שיזם ח”כ אבי דיכטר ועבר ברוב של 62 לעומת 55 בכנסת. זהו חוק גזעני שמפלה לרעה את הדרוזים את הצ’רקסים וכמובן את ערביי ישראל. — Yossi Melman (@yossi_melman) July 17, 2025

ووصف ميلمان القانون بأنه “عنصري يميز ضد الدروز والشركس، وبالطبع عرب إسرائيل (الفلسطينيين داخل أراضي العام 1948)”.

وقال المركز القانوني لحقوق الأقلية العربية في إسرائيل “عدالة” على موقعه: “في 19 يوليو/ تموز 2018، صادق الكنيست بغالبية أعضائه على قانون أساس القومية الذي يكرس الفصل العنصري والفوقية لليهود فقط، ويعلن إسرائيل دولة للشعب اليهودي ووطنًا قوميًا له فقط”.

وأضاف المركز: “يضمن هذا القانون طابع إسرائيل كدولة دينية، ويمنح امتيازات لليهود فقط، ويرسخ التمييز العنصري ضد الفلسطينيين المواطنين في إسرائيل، ويشرعن الإقصاء والعنصرية وعدم المساواة بين جميع السكان”.

وبحسب الموقع الإلكتروني للحكومة: “يبلغ تعداد الطائفة الدرزية في إسرائيل نحو 152 ألف نسمة، موزعين على 22 قرية في الكرمل والجليل (شمال)”.

وتنفذ إسرائيل، منذ أشهر، عدوانًا عسكريًا على سوريا، رغبة في جعل مناطقها الجنوبية “منزوعة السلاح” بزعم “حماية الدروز” في سوريا.

والإثنين، دخلت قوات من الجيش السوري السويداء، بعد أن اندلعت مواجهات بأسلحة متوسطة وثقيلة بين مجموعات مسلحة درزية وأخرى بدوية في السويداء، جراء قيام الطرفين بمصادرة مركبات بشكل متبادل، وفق مصادر محلية لـ “الأناضول”.

وأكدت المصادر أن معظم الضحايا من عناصر المجموعات المسلحة، بينما تضرر بعض المدنيين جراء الاشتباكات التي أسفرت عن أكثر من 30 قتيلاً و100 جريح، وفق أحدث إحصائية نقلتها وكالة الأنباء السورية الرسمية “سانا”، مساء الإثنين.

(الأناضول)