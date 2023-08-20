يوفنتوس يبدأ حملته في الدوري الإيطالي بفوز كبير على أودينيزي

روما: استهل فريق يوفنتوس حملته في الدوري الإيطالي لكرة القدم، بالفوز على أودينيزي 3 / صفر خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد في الجولة الأولى من المسابقة، والتي شهدت أيضا تعادل روما مع ساليرنيتانا 2/2 ،وفوز ليتشي على لاتسيو 2 / 1 وأتالانتا على ساسولو 2 / صفر.

وأحرز يوفنتوس أهدافه الثلاثة في الشوط الأول عن طريق فيدريكو كييزا في الدقيقة الثانية ودوشان فلاهوفيتش في الدقيقة 20 من ركلة جزاء، وأدريان رابيو في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني، فشل الفريقان في استغلال كافة الفرص التي اتيحت لهما أمام المرميين لينتهي اللقاء بفوز يوفنتوس بثلاثية نظيفة.

وفي المباراة الثانية، قلب ليتشي تأخره بهدف أمام لاتسيو إلى فوز 2 / 1.

وأنهى لاتسيو الشوط الأول متقدما بهدف أحرزه شيرو إيموبيلي في الدقيقة 26.

وفي الشوط الثاني، تمكن ليتشي من العودة عن طريق بونتوس ألمكفيست في الدقيقة 85 قبل أن يسجل فيدريكو دي فرانشيسكو هدف الفوز في الدقيقة 87.

وفي المباراة الثالثة، استهل فريق روما حملته بالتعادل مع ضيفه ساليرنيتانا 2/2.

وسجل هدفي روما أندريا بيلوتي في الدقيقتين 17 و82، فيما سجل هدفي ساليرنيتانا أنتونيو كاندريفا في الدقيقتين 36 و49.

وحصد فريق روما، الذي يشارك هذا الموسم في الدوري الأوروبي، أول نقطة في البطولة، ونفس الأمر بالنسبة لساليرنيتانا، الذي تفادى الهبوط في الموسم الماضي.

وفي المباراة الثالثة، فاز أتالانتا على ضيفه ساسولو بهدفين نظيفين أحرزهما شارل دي كيتيلاري في الدقيقة 84 ونادر زورتيا في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للمباراة.

وحصد أتالانتا ، الذي يشارك هو الآخر في الدوري الأوروبي هذا الموسم، على أول ثلاث نقاط له في الدوري هذا الموسم.

(د ب أ)