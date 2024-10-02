موضوعات اخرى

يوفنتوس يتحدى النقص العددي ويهزم لايبزج بثلاثية في دوري أبطال أوروبا

2 - أكتوبر - 2024

حجم الخط
0

لايبزج (ألمانيا):  تحدى يوفنتوس الإيطالي النقص العددي في صفوفه وحقق انتصارا مثيرا 3 / 2 على مضيفه لايبزج الألماني، مساء الأربعاء بالجولة الثانية من مرحلة الدوري لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وعلى ملعب (ريد بول أرينا)، بادر لايبزج بالتسجيل عن طريق بنيامين سيسكو في الدقيقة 30، قبل أن يتعادل دوشان فلاهوفيتش لمصلحة يوفنتوس في الدقيقة 50.

واضطر يوفنتوس للعب بعشرة لاعبين عقب طرد لاعبه ميشيل دي جريجوريو في الدقيقة 59، ليستغل لايبزج النقص العددي في صفوف منافسه، ويضيف سيسكو الهدف الثاني للفريق الألماني في الدقيقة 65 من ركلة جزاء.

ولم يدم تقدم لايبزج طويلا، بعدما أحرز فلاهوفيتش هدف التعادل ليوفنتوس في الدقيقة 68، مواصلا تألقه في اللقاء.

وبينما تأهب الجميع لانتهاء اللقاء بالتعادل 2 / 2، منح فرانشيسكو كونسيساو النقاط الثلاث ليوفنتوس، قبل إحرازه الهدف الثالث لفريق (السيدة العجوز) في الدقيقة 82.

ورفع يوفنتوس، الفائز باللقب عامي 1985 و1996، رصيده إلى 6 نقاط في المركز السابع، في حين ظل لايبزج بلا رصيد من النقاط في المركز التاسع والعشرين.

واستهل لايبزج مسيرته في البطولة بالخسارة 1 / 2 أمام مضيفه أتلتيكو مدريد الإسباني في الجولة الافتتاحية لمرحلة الدوري بالمسابقة، التي شهدت فوز يوفنتوس 3 / 1 على ضيفه أيندهوفن الهولندي.

(د ب أ)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أخبار ذات صلة

ريال مدريد وبايرن ينعشان حظوظهما بالتأهل المباشر في دوري الأبطال
11 - ديسمبر - 2024
صلاح يقود ليفربول للفوز على جيرونا ويقربه من التأهل مباشرة لدور الـ16 في دوري أبطال أوروبا
10 - ديسمبر - 2024
دورتموند يهزم دينامو زغرب بثلاثية ويمضي بخطوات ثابتة في أبطال أوروبا
28 - نوفمبر - 2024
بنفيكا يحقق فوزا مثيرا على مضيفه موناكو في دوري الأبطال
28 - نوفمبر - 2024

اشترك في قائمتنا البريدية