يوفنتوس يتصدر الدوري الإيطالي بفوز في الوقت القاتل على مونزا

مونزا (إيطاليا): سجل فيدريكو جاتي هدفا في الوقت المحتسب بدل الضائع ليقود يوفنتوس لصدارة دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم بفوزه 2-1 على مونزا في مباراة جاءت دقائقها الأخيرة مثيرة اليوم الجمعة.

وقبل انطلاق صافرة النهاية، حسم يوفنتوس الفوز بعدما وصلت تمريرة دقيقة لعبها ادريان رابيو إلى جاتي داخل منطقة الجزاء لكن الأخير أخفق في التسجيل في محاولته الأولى لكنه سريعا ما تدارك الوضع ليضع الكرة في الشباك.

وقبل ذلك بلحظات، كان مونزا قد أحرز هدف التعادل في الوقت المحتسب بدل الضائع عن طريق فالنتين كاربوني ألغى هدفا مبكرا سجله رابيو.

وارتفع رصيد يوفنتوس إلى 33 نقطة من 14 مباراة، بفارق نقطة واحدة أمام إنتر ميلان الذي يحل ضيفا على نابولي غدا الأحد.

ويحتل مونزا المركز العاشر برصيد 18 نقطة.

وحصل يوفنتوس على ركلة جزاء في الدقيقة 11 بعدما قام جيورجوس كيرياكوبولوس بعرقلة أندريا كامبياسو داخل المنطقة.

وتصدى ميشيل دي جريجوريو حارس مرمى مونزا لركلة الجزاء التي سددها دوسان فلاهوفيتش ليحول الحارس الكرة إلى ركلة ركنية.

ومن هذه الركلة الركنية افتتح يوفنتوس التسجيل بضربة رأس لعبها رابيو.

وكاد يوفنتوس أن يضاعف تقدمه بعد مرور نصف ساعة من عمر اللقاء عندما حصل جاتي على الكرة بالقرب من المرمى لكن محاولته علت العارضة.

وهطلت الأمطار على ملعب يو-باور ليتراجع أداء الفريقين في الشوط الثاني.

وظن مونزا أنه خرج بنقطة واحدة في الوقت المحتسب بدل الضائع عندما أطلق فالنتين كاربوني تسديدة من مسافة بعيدة، إلا أن جاتي حسم النقاط الثلاث لصالح يوفنتوس بعد دقائق من تسديدة من داخل منطقة الجزاء.

وبعد هدف جاتي، أهدر كاربوني فرصة للتعادل من جديد عندما أخطأت تسديدة أطلقها من مسافة بعيدة طريقها إلى المرمى.

(رويترز)