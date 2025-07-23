يوفنتوس يتعاقد مع البرتغالي كونسيساو بشكل دائم

إسطنبول: أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي، الثلاثاء، التعاقد رسميا مع اللاعب البرتغالي فرانسيسكو كونسيساو بشكل دائم من بورتو حتى 2030، بعد فترة إعارة ناجحة في تورينو خلال موسم 2024-2025.

وقال النادي الإيطالي في بيان عبر موقعه الإلكتروني: “فرانسيسكو كونسيساو لاعب دائم رسميا في يوفنتوس. بعد أن قضى موسم 2024/2025 معارا من نادي بورتو، وقع الجناح البرتغالي عقدا يربطه بالبيانكونيري حتى عام 2030”.

وتابع: “تأتي هذه الخطوة بعد أسابيع قليلة من انتهاء فترة إعارة كونسيساو بمشاركة يوفنتوس في كأس العالم للأندية في الولايات المتحدة الأمريكية، الآن سيبقى اللاعب البالغ من العمر 22 عاما مع النادي بعقد دائم موقع ومختوم”.

انضم كونسيساو إلى السيدة العجوز في أغسطس الماضي، وسرعان ما ترك بصمة مؤثرة على أرض الملعب، حيث شارك في 40 مباراة في كل المسابقات، وسجل 7 أهداف (بينهم هدفان في كأس العالم للأندية ضد العين) و4 تمريرات حاسمة.

وبلغت قيمة الصفقة 30.4 مليون يورو تم دفعها إلى بورتو، وسيتم سداده على أربعة أقساط، ليصبح الدولي البرتغالي ثاني صفقة دائمة ليوفنتوس هذا الصيف، بعد التعاقد مع الكندي جوناثان ديفيد في صفقة انتقال حر في بداية يوليو الجاري.

(الأناضول)