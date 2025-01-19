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يوفنتوس يتقدم للمركز الرابع في الدوري الإيطالي بفوزه على ميلان

19 - يناير - 2025

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تورينو: سجل سامويل مبانغولا وتيموثي ويا هدفين في الشوط الثاني، ليمنحا يوفنتوس الفوز 2-صفر على ضيفه ميلان في دوري الدرجة الأولى الإيطالي، ليتقدم أصحاب الأرض نحو المراكز الأربعة الأولى.

ووضع المهاجم مبانغولا يوفنتوس في المقدمة قبل مرور ساعة من اللعب بتسديدة قوية دخلت الشباك بعد أن ارتدت من العارضة.

وضاعف لاعب الوسط ويا النتيجة في الدقيقة 64 بتسديدة منخفضة نحو القائم البعيد بعد مجهود فردي.

وتقدم يوفنتوس إلى المركز الرابع برصيد 37 نقطة بينما يحتل ميلان المركز الثامن برصيد 31 نقطة وله مباراة مؤجلة.

(رويترز)

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