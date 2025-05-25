يوفنتوس يحسم تأهله إلى دوري الأبطال بفوزه على فينيتسيا

إيطاليا: سجل مانويل لوكاتيلي هدفا من ركلة جزاء ليقود يوفنتوس للفوز 3-2 على مضيفه فينيتسيا اليوم الأحد، ليضمن لفريقه مقعدا في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بينما هبط أصحاب الأرض برفقة إمبولي إلى دوري الدرجة الثانية بعد خسارة الأخير 2-1 على أرضه أمام هيلاس فيرونا.

وبدأ فينيتسيا المباراة بطريقة مثالية إذ افتتح دانييل فيلا التسجيل في الدقيقة الثانية، لكن يوفنتوس ردّ بقوة بعد 25 دقيقة عندما أدرك كينان يلديز التعادل.

ثم وضع راندال كولو مواني يوفنتوس في المقدمة بعدها بست دقائق لينتهي الشوط الأول بتقدم الفريق الزائر.

وعادل ريدشيانو هابس النتيجة لفينيتسيا بعدها بعشر دقائق من بداية الشوط الثاني، لكن ركلة جزاء لوكاتيلي قبل 17 دقيقة من النهاية أنهت أمل الفريق صاحب الأرض من البقاء في دوري الأضواء.

ولكن النتائج في مباريات أخرى تعني أن حتى الفوز لم يكن لينقذ الفريق.

وأنهى يوفنتوس الموسم في المركز الرابع في الترتيب، متقدما بفارق نقطة واحدة أمام روما الذي سيكتفي بالمشاركة في الدوري الأوروبي رغم فوزه 2- صفر على تورينو.

وبفوز فيورنتينا خارج أرضه على أودينيزي بنتيجة 3-2، احتل الفريق المركز السادس ما ضمن له مكانا في دوري المؤتمر الأوروبي، بعد أن تعادل في النقاط مع لاتسيو، وتفوق عليه في المواجهات المباشرة.

وخسر لاتسيو 1- صفر أمام ضيفه ليتشي، ما ضمن للفريق الزائر صاحب المركز 17، استمراره في دوري الدرجة الأولى.

(رويترز)