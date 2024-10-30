رياضة | كرة قدم عالمية

يوفنتوس يخسر أرضا في السباق على لقب دوري إيطاليا بتعادله مع بارما

30 - أكتوبر - 2024

تورينو (إيطاليا): نجح يوفنتوس في تحويل تأخره مرتين إلى تعادل بنتيجة 2-2 على أرضه أمام بارما اليوم الأربعاء، ليحافظ على سجله الخالي من الهزائم، لكنه تراجع إلى المركز الرابع في ترتيب دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم.

وتقدم بارما، الذي فاز مرة واحدة هذا الموسم، بهدف في الدقيقة الثالثة عن طريق إنريكو ديلبراتو بضربة رأس، قبل أن يعادل يوفنتوس النتيجة في الدقيقة 31 بهدف ويستون ماكيني.

وأعاد سيمون سوم التقدم للضيوف بعد سبع دقائق فقط، لكن يوفنتوس رد مرة أخرى عن طريق تيموثي ويا بعد أربع دقائق من بداية الشوط الثاني.

ويحتل يوفنتوس، الذي لم يهزم حتى الآن في الدوري هذا الموسم، المركز الرابع برصيد 18 نقطة، متأخرا بفارق سبع نقاط عن نابولي المتصدر، بينما تقدم أتلانتا بنقطة واحدة بعد فوزه بنتيجة 2-صفر على مونزا. ويحتل بارما المركز الرابع عشر برصيد تسع نقاط.

(رويترز)

