يوفنتوس يستقبل إنتر ميلان في ديربي كبير بالدوري الإيطالي

روما: تتجه الأنظار إلى ملعب “يوفنتوس أرينا”، يوم غد الأحد، حيث يلتقي يوفنتوس مع ضيفه إنتر ميلان في ديربي إيطاليا، ضمن منافسات الجولة 25 من بطولة الدوري الإيطالي.

وتأتي المواجهة في توقيت مهم ودقيق بالنسبة للفريقين، كما أنها ستكون بمثابة فرصة لنابولي المتصدر، حيث يأمل في تعثر إنتر ميلان لمواصلة طريقه في صدارة الترتيب من أجل التتويج باللقب مثلما حدث في الموسم قبل الماضي.

ويحتل إنتر ميلان المركز الثاني برصيد 54 نقطة، بفارق نقطة خلف نابولي المتصدر، فيما يحتل يوفنتوس المركز الخامس برصيد 43 نقطة.

وفي مباراة الدور الأول كانت الإثارة حاضرة بشكل كبير حيث انتهى اللقاء بالتعادل 4/4، في مواجهة اهتزت الشباك بها ثماني مرات في الجولة التاسعة.

وتختلف الحسابات في مباراة الدور الثاني عن نظيرتها في الأول، حيث يسعى إنتر ميلان لتحقيق فوز يواصل من خلاله الضغط على المتصدر نابولي، فيما يسعى يوفنتوس للعودة إلى المراكز الأربع الأولى.

ويبتعد يوفنتوس بفارق نقطتين فقط خلف لاتسيو صاحب المركز الرابع، ويأمل في تعثر الأخير في مواجهته هذه الجولة مع نابولي المتصدر، وهو أمر يبدو منطقيا.

ويدخل فريق المدرب تياغو موتا المباراة بروح معنوية عالية، وذلك عقب فوزه على أيندهوفن الهولندي 1/2 في ذهاب ملحق الستة عشر بدوري أبطال أوروبا، وتنتظره مواجهة الإياب في هولندا يوم الأربعاء المقبل.

وواجه الفريقان بعضهما البعض 183 مباراة في بطولة الدوري الإيطالي، حيث فاز يوفنتوس في 87 مباراة وتفوق إنتر في 49 وكان التعادل مصير 47 مناسبة.

كما يتفوق يوفنتوس على إنتر ميلان في سجل المواجهات المباشرة في كافة البطولات، حيث لعبا معا 266 مباراة، فاز يوفنتوس في 116 وفاز إنتر ميلان في 83 وحل التعادل في 67 مباراة.

وفي مباراة أخرى، يتطلع نابولي لتعزيز صدارته، حينما يحل ضيفا على لاتسيو يوم السبت.

ويتصدر نابولي ترتيب المسابقة برصيد 55 نقطة، وهو يتفوق بفارق عشر نقاط عن لاتسيو صاحب المركز الرابع.

ويسعى أبناء المدرب أنطونيو كونتي، إلى تحقيق فوز يعزز صدارة أبناء الجنوب للدوري، على أمل تعثر إنتر ميلان في مواجهة يوفنتوس.

وتعادل الفريق في الجولة الماضية أمام أودينيزي 1/1، الأمر الذي فتح الباب أمام إنتر ميلان لتقليص الفارق في الصدارة، بعدما نجح في الفوز على فيورنتينا بنفس الجولة.

على الجانب الآخر، يسعى لاتسيو إلى مواصلة مسيرته الجيدة هذا الموسم، والتي توجها بتواجده في المراكز الأربع الأولى، وتصدره لترتيب مرحلة الدوري ببطولة الدوري الأوروبي، وتأهله مباشرة إلى دور الستة عشر بالمسابقة.

لكن المهمة ستكون صعبة أمام نابولي، والذي نجح لاتسيو في الفوز عليه بنتيجة 1/3 في دور الستة عشر بكأس إيطاليا في ديسمبر/ كانون الأول، وفاز عليه بنتيجة 1/ صفر في بطولة الدوري في الشهر ذاته، لذلك سيكون الثأر هدف نابولي الأول.

وفي باقي مباريات الجولة، يلعب بولونيا مع ضيفه تورينو ويلعب أتالانتا مع كالياري وميلان مع هيلاس فيرونا وفيورنتينا مع كومو، ومونزا مع ليتشي، وأودينزي مع إمبولي وبارما مع روما وجنوه مع فينزيا.

(د ب أ)