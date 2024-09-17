يوفنتوس يعود مظفرا لدوري الأبطال على حساب أيندهوفن

تورينو- إيطاليا: تغلب يوفنتوس 3-1 على ضيفه أيندهوفن في عودته إلى دوري أبطال أوروبا لكرة القدم اليوم الثلاثاء بفضل هدفين سريعين سجلهما كينان يلديز ووستون مكيني في الشوط الأول.

وافتتح يلديز التسجيل في الدقيقة 21 بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء ارتدت من القائم إلى داخل الشباك.

وضاعف مكيني تقدم يوفنتوس بعد ست دقائق بتسديدة من مسافة قريبة، قبل أن يختتم الجناح نيكولاس غونزاليس التسجيل بعد الاستراحة بتسديدة قوية. وقلص إسماعيل صيباري لاعب أيندهوفن الفارق في الوقت المحتسب بدل الضائع

ويعود يوفنتوس إلى المسابقة التي اعتاد المشاركة فيها بعد غياب لمدة عام واحد إذ لم يشارك في الموسم الماضي في البطولة القارية لأول مرة منذ موسم 2011-2012 بعد خصم نقاط من رصيده في قضية تمحورت حول صفقات انتقال اللاعبين.

ومنعه الاتحاد القاري للعبة (اليويفا) من المشاركة في البطولات القارية الموسم الماضي بعد مخالفة قواعد اللعب المالي النظيف وهي التهم التي ينفيها يوفنتوس.

(رويترز)