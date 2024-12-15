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يوفنتوس يفلت من الهزيمة أمام فينزيا في الدوري الإيطالي

15 - ديسمبر - 2024

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روما: تعادل يوفنتوس بصعوبة مع ضيفه فينزيا 2/2، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة 16 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

ورفع يوفنتوس رصيده إلى 28 نقطة في المركز السادس، بفارق ثلاث نقاط خلف فيورنتينا ولاتسيو، صاحبا المركزين الرابع والخامس على الترتيب.

على الجانب الآخر، رفع فينزيا رصيده إلى عشر نقاط في المركز العشرين والأخير.

وتقدم يوفنتوس عن طريق فيدريكو جاتي في الدقيقة 19، قبل أن يدرك فينزيا التعادل عن طريق ميكائيل ألبرتسن في الدقيقة 61.

وفي الدقيقة 83، سجل جاي إيزيس الهدف الثاني لفريق فينزيا، فيما عاد يوفنتوس للمباراة بتسجيل دوسان فلاهوفيتش هدف التعادل من ضربة جزاء في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

(د ب أ)

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