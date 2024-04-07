يوفنتوس يفوز بصعوبة على فيورنتينا بالدوري الإيطالي

روما: استرد فريق يوفنتوس عافيته مجددا بعد سلسلة من النتائج المخيبة للآمال، وحقق فوزا صعبا على ضيفه فيورنتينا بهدف دون رد، الأحد، على ملعب “أليانز ستاديوم” بتورينو، في الجولة 31 للدوري الإيطالي.

ويدين يوفنتوس بالفضل في فوزه لمدافعه فيدريكو جاتي الذي سجل هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 21، بعد متابعة جيدة لرأسية البرازيلي غيلسون بريمر، أمام المرمى ليكملها داخل الشباك.

انتصار “البيانكونيري” هو الأول بعد التعثر في الجولات الأربع الماضية بتعادلين مع أتالانتا وجنوى وخسارتين أمام نابولي ولاتسيو، وهو ما أدى لفقدانه للمركز الثاني لصالح ميلان والتراجع للمركز الثالث في جدول الترتيب.

ورفع يوفنتوس رصيده إلى 62 نقطة ليعزز تواجده في المركز الثالث، بينما تجمد رصيد فيورنتينا عند 43 نقطة في المركز العاشر.

وفي نفس الجولة، فاز كالياري، على ضيفه أتالانتا، بهدفين لهدف، وجنوى على مضيفه هيلاس فيرونا بنفس النتيجة، بينما تعادل فروزينوني مع بولونيا بدون أهداف.

(الأناضول)