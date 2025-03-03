يوفنتوس يفوز 2- صفر على فيرونا

تورينو (إيطاليا): سجل تون كوبمينرس وكيفرين تورام قرب النهاية في فوز يوفنتوس 2- صفر على ضيفه فيرونا في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم، ليحقق فريق المدرب تياغو موتا فوزه الخامس تواليا اليوم الإثنين.

وفرض يوفنتوس هيمنته وصنع نحو 30 فرصة للتسجيل لكنه عانى للتقدم في المباراة بعدما افتقر للفاعلية مع تألق لورينتسو مونتيبو حارس الفريق الزائر الذي تصدى لأكثر من فرصة.

ولكن تورام تمكن من التفوق على الحارس المتألق في الدقيقة 72 وسجل من تسديدة مباشرة من مدى قريب قبل أن يضاعف كوبمينرس النتيجة بتسديدة منخفضة في الزاوية الضيقة قرب النهاية.

ويحتل يوفنتوس المركز الرابع برصيد 52 نقطة، متأخرا بفارق ست نقاط عن إنتر المتصدر. ويتقدم فريق موتا بنقطتين على لاتسيو الخامس.

ويحتل فيرونا المركز 14 ويبتعد عن منطقة الهبوط بفارق أربع نقاط.

(رويترز)