يوفنتوس يفوز 3-صفر على كومو في المباراة الأولى للمدرب موتا

تورينو (إيطاليا): فاز يوفنتوس 3-صفر على كومو الصاعد حديثا لدوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم على ملعب أليانز في المباراة الأولى للمدرب تياغو موتا مع الفريق الذي يتخذ من تورينو مقرا له الاثنين.

ومنح المهاجم صامويل مبانغولا التقدم ليوفنتوس في الدقيقة 23 مسجلا أول أهدافه مع الفريق في الدوري الإيطالي، بعدما أطلق تسديدة منخفضة عقب مجهود فردي رائع.

وعزز صاحب الأرض تقدمه في الوقت بدل الضائع للشوط الأول عندما حول المهاجم تيموثي ويا تمريرة عرضية من كينان يلدز محققا نفس انجاز زميله مبانغولا.

وأكمل أندريا كامبياسو ثلاثية فريقه بتسديدة من مدى بعيد قرب النهاية.

وبدأ يوفنتوس المتجدد فصلا جديدا تحت قيادة موتا، الذي قاد بولونيا للعب في دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، ويأمل الآن في إعادة لقب الدوري الإيطالي إلى تورينو للمرة الأولى منذ أربع سنوات.

وكانت تلك ليلة قاسية بالنسبة للزائر كومو، الذي تحدى يوفنتوس للاستحواذ على الكرة لكنه افتقر إلى جودة الأداء الكفيلة بصناعة فرص واضحة مع عودته لدوري الدرجة الأولى الإيطالي بعد 21 عاما.

وضمن كومو، الذي يدربه لاعب وسط أرسنال وبرشلونة وتشيلسي السابق سيسك فابريغاس، الصعود إلى دوري الدرجة الأولى الإيطالي بعد احتلاله المركز الثاني في دوري الدرجة الثانية الموسم الماضي بفارق ثلاث نقاط عن بارما بطل دوري الدرجة الثانية.

وبدا يوفنتوس واثقا منذ البداية وهدد دوسان فلاهوفيتش مرمى كومو في الدقيقة 20 بضربة رأس مرت بعيدا عن المرمى، قبل أن يضعه مبانغولا في المقدمة من مجهود فردي.

وأطلق اللاعب البالغ من العمر 20 عاما تسديدة منخفضة من على حافة منطقة الجزاء، مرسلا الكرة إلى الزاوية السفلية في أول ظهور له مع الفريق بعد موسم ضمن لاعبي الاحتياطي بيوفنتوس.

كما أصبح مبانغولا أصغر هداف بلجيكي في تاريخ الدوري الإيطالي وأول لاعب بلجيكي يسجل في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لصالح يوفنتوس.

وعزز يوفنتوس تقدمه في الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول عبر لاعبه ويا الذي سدد الكرة في الشباك إثر تمريرة عرضية من كينان يلدز. ورأى ويا الكرة ترتد من باطن العارضة نحو الشباك.

وبدأ أصحاب الأرض الشوط الثاني في حالة تفوق هجومي واعتقد فلاهوفيتش أنه جعل النتيجة 3-صفر بعد الاستراحة مباشرة، مسجلا في الشباك إثر تمريرة عرضية من خوان كابال، لكن الهدف ألغي بداعي التسلل.

لكن كامبياسو أضاف الهدف الثالث في الدقائق الأخيرة.

وفاز أتلانتا على ليتشي 4-صفر في وقت سابق يوم الاثنين، بواقع هدفين لماركو بريشانيني وماتيو ريتيجي.

ويحل يوفنتوس، الذي احتل المركز الثالث خلف إنتر وميلان الموسم الماضي ليضمن عودته إلى دوري أبطال أوروبا بعد غياب لمدة عام واحد، ضيفا على فيرونا في 26 أغسطس/ آب.

وسيحل كومو ضيفا على أرض كالياري في نفس اليوم.

(رويترز)