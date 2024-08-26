يوفنتوس يهزم فيرونا بثلاثية ويحقق فوزه الثاني على التوالي في الدوري الإيطالي

روما: حقق يوفنتوس فوزه الثاني على التوالي في مسابقة الدوري الإيطالي لكرة القدم، وذلك عقب فوزه 3 / صفر على مضيفه هيلاس فيرونا، اليوم الاثنين، في ختام منافسات الجولة الثانية.

وحقق يوفنتوس فوزه الثاني في المسابقة بعدما فاز في الجولة الأولى على كومو بثلاثية نظيفة، وهي النتيجة التي تكررت في مواجهة فيرونا اليوم.

وتقدم يوفنتوس في الدقيقة 28 عن طريق دوسان فلاهوفيتش، قبل أن يضيف نيكولو سافونا الهدف الثاني في الدقيقة .39

وفي الدقيقة 53 سجل فلاهوفيتش هدفه الثاني على المستوى الفردي والثالث لفريقه، ليحصل فريق المدرب تياجو موتا على ثلاث نقاط جديدة في سعيه لاستعادة اللقب الغائب عن خزائنه منذ موسم 2019 .2020/

على الجانب الآخر، فشل فيرونا في تقديم أداء مماثل لمباراته الأولى في الدوري أمام نابولي، والتي انتهت بفوزه بثلاثية نظيفة.

وبدأت المباراة بضغط من جانب يوفنتوس الذي قاد هجومه دوسان فلاهوفيتش، مع وجود ثلاثي خلفه حيث يلعب على الجهة اليمنى أندريا كامبياسو وعلى الجهة اليسرى صامويل مبانجولا، ويلعب كنان يلدز خلف فلاهوفيتش مباشرة.

على الجانب الآخر، تسلح فيرونا بخبرات لاعبه السلوفاكي المخضرم أوندريه دودا، إلى جانب المهاجم الكولومبي دانيال موسكيرا الذي سجل هدفين في شباك نابولي في الجولة الافتتاحية للموسم الجديد.

وفي الدقيقة 28 سجل يوفنتوس أولى أهداف المباراة عن طريق مهاجمه الصربي دوسان فلاهوفيتش، والذي تسلم تمريرة في عمق دفاع فيرونا من زميله التركي كنان يلديز، ليسدد الكرة في شباك حارس فيرونا لورينزو مونتوبا.

وواصل يوفنتوس تفوقه في الشوط الأول ونجح في إضافة هدف ثان في الدقيقة 39 عن طريق نيكولو سافونا، حيث بدأ الأمر بهجمة قادها أندريا كامبياسو، لتصل إلى صامويل مبانجولا الذي لعب كرة عرضية على الجانب الأيسر لمرمى فيرونا، ليوجهها سافونا بضربة رأس خدعت الحارس وهزت شباكه.

ونجح يوفنتوس في الحفاظ على تقدمه في النتيجة، حتى أطلق الحكم صافرة نهاية الشوط الأول.

ومع بداية الشوط الثاني، كان يوفنتوس الطرف الأفضل، وأزعجت تحركات لاعبيه دفاع فيرونا وحارسه مونتوبا الذي تعرض لاختبارات عديدة على مدار شوطي المباراة.

وفي الدقيقة 53 حصل يوفنتوس على ضربة جزاء بعد تدخل مع لاعبه مبانجولا داخل منطقة الجزاء، ليتولى فلاهوفيتش تنفيذها بنجاح في الشباك مسجلا الهدف الثاني له والثالث لفريقه.

وبعد الهدف الثالث حاول فيرونا تسجيل هدف لتقليص الفارق، فاندفع هجومه محاولا تهديد مرمى ميكيلي دي جريجوريو ، غير أن دفاع يوفنتوس بقيادة بريمر وفيدريكو جاتي أبطلا مفعول كافة الهجمات على المرمى.

من جانبه منح اندفاع فيرونا مساحات أوسع لهجوم يوفنتوس، وهدد مبانجولا مرمى مونتوبا في أكثر مناسبة، فيما كانت الكرات العرضية تمثل أزمة كبيرة لدفاع فيرونا في ظل تميز فلاهوفيتش بها الأمر الذي أدى إلى تعرض مرمى الفريق المضيف لهجمات خطيرة.

ونجح يوفنتوس في الحفاظ على أدائه وعلى شباكه نظيفة حتى أطلق الحكم صافرة نهاية المباراة بفوز يوفنتوس بثلاثية نظيفة في المسابقة للمرة الثانية على التوالي.

(د ب أ)