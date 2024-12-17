يوفنتوس يهزم كالياري برباعية ويتأهل لدور الثمانية لكأس إيطاليا

روما: فاز فريق يوفنتوس اليوم الثلاثاء على ضيفه كالياري بنتيجة 4 / صفر، ليتأهل لدور الثمانية لكأس إيطاليا لكرة القدم.

وكاد كالياري أن يتقدم بهدف مبكر بعد مرور 35 ثانية، لكن دي غريغوريو حارس مرمى يوفنتوس أنقذ فرصة محققة بالتصدي لتسديدة جيانلوكا لابادولا مهاجم كالياري.

كما تألق سيموني سيكوفيت حارس مرمى كالياري في التصدي لأكثر من تسديدة قوية لثنائي يوفنتوس كينان يلديز وفرانشيسكو كونسيساو في الدقيقتين 23 و36.

وسجل المهاجم الصربي ليوفنتوس دوسان فلاهوفيتش الهدف الأول ليوفنتوس في الدقيقة 44 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

وفي الدقيقة 53، أضاف نيون كوبمينيرز الهدف الثاني ليوفنتوس بركلة حرة سددها بقوة في المقص الأيسر لحارس كالياري.

وسجل فلاهوفيتش هدفا ثانيا في الدقيقة 71 لكن الحكم ألغاه بداعي التسلل، ثم أهدر المهاجم الصربي انفرادا مؤكدا في الدقيقة 78.

وترجم فرانشيسكو كونسيساو تفوق يوفنتوس بهدف ثالث في الدقيقة 80 بمهارة رائعة، واختتم نيكولاس غونزاليس رباعية يوفنتوس في الدقيقة 89 بكرة أسقطها من فوق حارس مرمى كالياري.

ومثلما تألق في الثواني الأولى، كان دي غريغوريو حارس يوفنتوس يقظا في التصدي لفرصة محققة أمام ماتيو براتي في الدقيقة 92، ليخرج يوفنتوس بفوز كبير وشباك نظيفة.

وتأهل يوفنتوس لمواجهة إمبولي في دور الثمانية.

وكان إمبولي تأهل بعد إقصاء فيورنتينا بنتيجة 4 / 3 بركلات الترجيح، بعد انتهاء المباراة بينهما بالتعادل 2/2.

(د ب أ)