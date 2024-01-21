يوفنتوس يهزم ليتشي بثلاثية ويخطف صدارة الدوري الإيطالي مؤقتا

روما: خطف يوفنتوس صدارة ترتيب الدوري الإيطالي لكرة القدم مؤقتا، وذلك عقب فوزه على مضيفه ليتشي 3 / صفر، اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة 21 من المسابقة.

ورفع يوفنتوس رصيده إلى 52 نقطة في المركز الأول، بفارق نقطة عن إنتر ميلان الذي غاب عن مباريات الجولة بسبب خوضه لمنافسات بطولة كأس السوبر الإيطالي في الرياض.

على الجانب الأخر، تجمد رصيد ليتشي عند 21 نقطة في المركز الرابع عشر.

وتقدم يوفنتوس في الدقيقة 59 عن طريق دوسان فلاهوفيتش، قبل أن يضيف اللاعب ذاته الهدف الثاني في الدقيقة 68 .

وفي الدقيقة 85 سجل جيلسون بريمر الهدف الثالث ليوفنتوس.

(د ب أ)