يوفنتوس يواصل صحوته بفوز صعب على كالياري

تورينو (إيطاليا): واصل يوفنتوس صحوته في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم بفوزه الصعب 1-صفر على مضيفه كالياري المتواضع اليوم الأحد، بعدما سجل دوسان فلاهوفيتش هدفا مبكرا ليضمن الفوز ويعزز تواجد الفريق في المربع الذهبي.
وبعد موسم مليء بالتعادلات المحبطة، يحتل يوفنتوس الآن المركز الرابع بعد أربعة انتصارات تواليا، ليصل إلى 49 نقطة، ويحتل كالياري المركز 15 برصيد 25 نقطة.
ويتأخر يوفنتوس بخمس نقاط عن أتلانتا صاحب المركز الثالث وثماني نقاط عن إنتر ميلان المتصدر.
وسعى الفريق الزائر إلى التعويض بعد توقف مشواره في دوري أبطال أوروبا بشكل صادم بخسارته 4-3 أمام أيندهوفن الهولندي في مجموع مباراتي الذهاب والإياب بالدور الفاصل المؤهل لدور الـ16 الأسبوع الماضي.
واخترق فلاهوفيتش دفاع كالياري في الدقيقة 12 ليحصل على تمريرة بينية وتجاوز إيليا كابريلي حارس مرمى كالياري ببراعة قبل أن يسدد من زاوية ضيقة ليضع يوفنتوس في المقدمة.
وحصل الفريق الزائر على فرصة لمضاعفة تقدمه بعد دقائق، إذ حصل فلاهوفيتش وفرانسيسكو كونسيساو على فرصتين منفصلتين في فترة قصيرة، لكن كابريلي تصدى لهما.
وشعر تياغو موتا مدرب يوفنتوس بالإحباط بعدما تعرض دوغلاس لويز المبتلى بالإصابات والذي دخل بديلا بعد مرور ساعة من اللعب إلى إصابة جديدة، واضطر لاعب الوسط إلى الخروج من الملعب بعد 20 دقيقة، ما زاد من أزمة الإصابات في الفريق.
وكان فلاهوفيتش قريبا من ضمان الفوز في وقت متأخر من الشوط الثاني، بعدما انطلق لاستلام تمريرة أمامية وتوجه نحو المرمى، لكن كابريلي تدخل في الوقت المناسب ليمنعه من التسجيل.
وشكل يوفنتوس تهديدا في الهجمات المرتدة، ومرر راندال كولو مواني الكرة من على خط المرمى ليمنح كينان يلديز فرصة لاختبار كابريلي مرة أخرى قرب النهاية، لكن حارس المرمى تصدى للكرة ببراعة، ليخرج الفريق الزائر بفوز صعب.
(رويترز)