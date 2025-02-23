يوفنتوس يواصل صحوته بفوز صعب على كالياري

تورينو (إيطاليا): واصل يوفنتوس صحوته في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم بفوزه الصعب 1-صفر على مضيفه كالياري المتواضع اليوم الأحد، بعدما سجل دوسان فلاهوفيتش هدفا مبكرا ليضمن الفوز ويعزز تواجد الفريق في المربع الذهبي.

وبعد موسم مليء بالتعادلات المحبطة، يحتل يوفنتوس الآن المركز الرابع بعد أربعة انتصارات تواليا، ليصل إلى 49 نقطة، ويحتل كالياري المركز 15 برصيد 25 نقطة.

ويتأخر يوفنتوس بخمس نقاط عن أتلانتا صاحب المركز الثالث وثماني نقاط عن إنتر ميلان المتصدر.

وسعى الفريق الزائر إلى التعويض بعد توقف مشواره في دوري أبطال أوروبا بشكل صادم بخسارته 4-3 أمام أيندهوفن الهولندي في مجموع مباراتي الذهاب والإياب بالدور الفاصل المؤهل لدور الـ16 الأسبوع الماضي.

واخترق فلاهوفيتش دفاع كالياري في الدقيقة 12 ليحصل على تمريرة بينية وتجاوز إيليا كابريلي حارس مرمى كالياري ببراعة قبل أن يسدد من زاوية ضيقة ليضع يوفنتوس في المقدمة.

وحصل الفريق الزائر على فرصة لمضاعفة تقدمه بعد دقائق، إذ حصل فلاهوفيتش وفرانسيسكو كونسيساو على فرصتين منفصلتين في فترة قصيرة، لكن كابريلي تصدى لهما.

وشعر تياغو موتا مدرب يوفنتوس بالإحباط بعدما تعرض دوغلاس لويز المبتلى بالإصابات والذي دخل بديلا بعد مرور ساعة من اللعب إلى إصابة جديدة، واضطر لاعب الوسط إلى الخروج من الملعب بعد 20 دقيقة، ما زاد من أزمة الإصابات في الفريق.

وكان فلاهوفيتش قريبا من ضمان الفوز في وقت متأخر من الشوط الثاني، بعدما انطلق لاستلام تمريرة أمامية وتوجه نحو المرمى، لكن كابريلي تدخل في الوقت المناسب ليمنعه من التسجيل.

وشكل يوفنتوس تهديدا في الهجمات المرتدة، ومرر راندال كولو مواني الكرة من على خط المرمى ليمنح كينان يلديز فرصة لاختبار كابريلي مرة أخرى قرب النهاية، لكن حارس المرمى تصدى للكرة ببراعة، ليخرج الفريق الزائر بفوز صعب.

(رويترز)