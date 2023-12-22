يوفيتش ينقذ ميلان في التعادل 2-2 مع سالرنيتانا متذيل الدوري الإيطالي

ساليرنو (إيطاليا): سجل البديل لوكا يوفيتش هدفا في الدقيقة 90 ليقود ميلان للتعادل 2-2 مع سالرنيتانا متذيل ترتيب دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم اليوم الجمعة.

ولا يزال سالرنيتانا في قاع الترتيب بتسع نقاط، وميلان في المركز الثالث برصيد 33 نقطة، بفارق أربع نقاط خلف يوفنتوس ثاني الترتيب والذي يواجه فروزينوني غدا السبت.

وأبلغ ستيفانو بيولي مدرب ميلان منصة (دازون) أن النتيجة “تجعلك تشعر بالندم، كما حدث في مرات عديدة هذا الموسم”.

وأضاف “كان تحقيق الانفراج هو الجزء الأصعب وهو ما حققناه وسيطرنا على المباراة بصورة جيدة. ارتكبنا أخطاء لا يمكن السماح بها على هذا المستوى. تمكنا من العودة، لكننا لم نحقق النتيجة المرجوة”.

وافتتح ميلان التسجيل في الدقيقة 17 عندما وصلت الكرة من ركلة حرة إلى رافائيل لياو داخل منطقة الجزاء ليلعب كرة عرضية حولها فيكايو توموري برأسه إلى داخل الشباك.

وأدرك سالرنيتانا التعادل في الدقيقة 42 عندما ارتقى فيدريكو فاتسيو عاليا ولعب ضربة رأس إلى داخل شباك الحارس مايك ماينان مستغلا ركلة ركنية.

وكان مانيان قد تصدى ببراعة لمحاولة من أنطونيو كاندريفا وحولها إلى ركلة ركنية أسفرت عن هدف فاتسيو الذي لم يتمكن الحارس من منعه.

وتقدم صاحب الضيافة في الدقيقة 63 عندما وصلت الكرة إلى كاندريفا على جانب منطقة الجزاء ليسدد في المرمى ويباغت الحارس الذي كان يتوقع كرة عرضية.

وقال بيولي “لم يكن ينبغي أن نسمح لسالرنيتانا بالعودة في المباراة. لا يزال أمامنا الكثير من العمل لنصبح فريقا كبيرا”.

وكاد سالرنيتانا أن يعزز تقدمه بعد أربع دقائق، لكن هذه المرة تصدى مانيان لتسديدة أطلقها باسكوالي ماتسوكي من خارج منطقة الجزاء.

وبدا سالرنيتانا في طريقه لتحقيق ثاني انتصار هذا الموسم لكن يوفيتش هب لإنقاذ ميلان من الخسارة في الدقيقة 90. وكان المهاجم الصربي قد شارك في الدقيقة 70 بدلا من إسماعيل بناصر الذي لعب أساسيا لأول مرة هذا الموسم.

وفي مباراة أخرى بنفس التوقيت، فاز فيورنتينا 1-صفر على مضيفه مونزا بهدف لوكاس بلتران ليرتقي إلى المركز الرابع برصيد 30 نقطة، بفارق نقطتين أمام بولونيا الذي يستضيف أتلانتا غدا السبت.

(رويترز)